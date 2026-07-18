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Makas attığı öne sürülen sürücü kazaya neden oldu; 4 çocuk annesi öldü, eşi ağır yaralandı

Makas attığı öne sürülen sürücü kazaya neden oldu; 4 çocuk annesi öldü, eşi ağır yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, önündeki araca çarptı. Kazada 4 çocuk annesi Derya Abalı hayatını kaybetti, eşi Hasan Abalı ağır yaralandı. Çiftin hastane dönüşü kaza yaptığı öğrenildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde trafikte makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobilin, önündeki otomobile çarptığı kazada 4 çocuk annesi Derya Abalı (37) hayatını kaybetti, eşi Hasan Abalı ağır yaralandı. Rahatsızlanan Derya Abalı'nın hastaneye gittiği, tedavisinin ardından eve dönüş yolunda da kazanın yaşandığı bildirildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte diğer araçların arasında makas atarak ilerlediği öne sürülen Yusuf K. (24) yönetimindeki 09 YK 321 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aynı yöne giden Hasan Abalı yönetimindeki 09 VB 378 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Yusuf K. ile diğer aracın sürücüsü Hasan Abalı ve eşi Derya Abalı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Derya Abalı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Hasan Abalı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA

4 çocuk annesi Derya Abalı'nın gece rahatsızlanması üzerine eşi Hasan Abalı ile birlikte hastaneye gittikleri, tedavinin ardından evlerine dönerken de kazanın yaşandığı ifade edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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