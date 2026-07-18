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Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
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"Yeraltı" dizisinin usta oyuncusu 75 yaşındaki Muhammed Cangören, Cihangir'de genç bir kadınla kameralara yansıdı. Mekanda oldukça keyifli anlar yaşayan usta oyuncu, kendisini görüntüleyen ve yanındaki kadını soran muhabire sert bir yanıt vererek tepki gösterdi.

Türk sineması ve televizyon dünyasının tecrübeli isimlerinden, özellikle "Yeraltı" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan 75 yaşındaki Muhammed Cangören, Cihangir'deki bir mekanda objektiflere takıldı. Yanındaki genç kadınla uzun süre sohbet eden ve bir hayli neşeli olduğu gözlenen usta oyuncunun keyfi, muhabirlerin sorularıyla kaçtı.

"PROBLEM Mİ SİZİN İÇİN?"

Mekan çıkışında yanına yaklaşan muhabirin, "Hanımefendi ile beraber oturuyordunuz..." şeklindeki sorusu üzerine sinirlenen Muhammed Cangören, geri adım atmayarak sert bir çıkış yaptı. Sorudan rahatsız olduğunu gizlemeyen usta sanatçı, "Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?" diyerek muhabire tepki gösterdi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıA B:

Neye inanıyorsa bırakın öyle yaşasın bu saatten sonra hani bir tabir varya bir şey pakleyecek elbet

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Haber YorumlarıSam Fisher:

bı tanesıde dememıs kıza aga senın bu adamın yannda ne ısın var .

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Haber YorumlarıHaldun COŞKUN:

ne var bunda? ayrıca haber başlığında yaş 72 haberde 75 havadurumunda 78 olurdu.

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Haber YorumlarıHaldun COŞKUN:

ne var bunda?

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