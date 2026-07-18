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O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil Haber Videosunu İzle
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
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14 Ocak’ta Ardahan Valisi olarak göreve başlayan Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı kararıyla gece yarısı görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Milletvekili İnan Akgün Alp, bisiklet tutkunu Çiçekli için “Taytla geziyor, böyle vali olmaz” diyerek görevden alınmasını istemişti.

Bisiklet sürerken çekilen taytlı fotoğrafları ve videolarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine oturan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle görevinden alındı. Görevden alınan Çiçekli'nin yerine Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

"BÖYLE VALİ OLMAZ, İSTİFA ETMELİDİR"

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sporu yaparken tayt giydiği anlara ait görüntüler, geçtiğimiz günlerde siyasetin ve sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de yaptığı konuşmada vali için sert ifadeler kullanmış ve istifa çağrısında bulunmuştu. Milletvekili Alp, bisiklet tutkusuyla bilinen Vali Çiçekli hakkında şu sözleri sarf etmişti: "Taytla geziyor, böyle vali olmaz. Derhal istifa etmelidir."

GÖREVDEN ALINDI 

Meclis kürsüsünden yükselen bu "tayt" tartışması ve istifa taleplerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı tarafından kritik bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan atama kararnamesine göre; Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği görevinden alındı. Kararname doğrultusunda, Çiçekli'den boşalan valilik koltuğuna ise Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde görev yapan başarılı Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Görev değişikliğinin ardından Ardahan'da yeni valinin önümüzdeki günlerde kente gelerek mesaisine başlaması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
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