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Hasat sonrası balya mesaisi başladı: Günlük kazanç 7 bin lirayı buluyor

Hasat sonrası balya mesaisi başladı: Günlük kazanç 7 bin lirayı buluyor
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hububat hasadının ardından başlayan saman balyalama mesaisinde, mevsimlik işçiler günlük 6-7 bin lira kazanç elde ediyor. Balyalar tarlalardan hayvancılık işletmelerine taşınıyor.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Yozgat'ta hububat hasadının tamamlandığı bölgelerde saman balyalama mesaisi başladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverlerin hasat ettiği tarlalarda kalan samanlar, balya makineleriyle paketlenerek araçlara yükleniyor. Sezonluk olarak Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden gelen tarım işçileri ise günlük 6 ila 7 bin lira arasında değişen kazançla yoğun mesai yapıyor. Hasadın ardından başlayan balyalama çalışmalarında, saman balyaları tarlalardan kamyonlara yüklenerek hayvancılıkla uğraşan işletmelere ulaştırılıyor. Özellikle yaz aylarında mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı olan balya taşıma işi, kısa sürede yüksek kazanç sağlamasıyla dikkat çekiyor.

"Günde bin tane taşıyoruz"

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'a çalışmaya giden Veli Onaran, sezon boyunca farklı yerlerde balya taşıma işi yaptıklarını belirterek, "Tarlalardan çiftliklere taşıma yapıyoruz. Günde bin tane taşıyoruz. Her araba bin balya taşıyor. Bu iş haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında sona erer" dedi.

"Yaz tatilinde harçlığımızı çıkarıyoruz"

Günlük kazancın 6-7 bin liraya ulaştığını söyleyen Sefa Kuzu ise, "Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz. Arkadaşlar da genelde okuyan arkadaşlar. Yaz tatilini böyle değerlendiriyoruz. Kısa sürede güzel kazanç" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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