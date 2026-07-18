'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi, 66'ncı bölümündeki tarihsel hatalar ve diyaloglar sebebiyle uluslararası bir krizin fitilini ateşledi. Fatih Sultan Mehmed döneminde, henüz kurulmamış olan Yarkand Hanlığı'ndan bir heyetin ve tarihsel bağı bulunmayan Ali Şir Nevai'nin sarayda ağırlanması ve sahnede geçen Çin karşıtı ifadeler, Pekin yönetimini ve bölgedeki Uygur Türklerinin tepkisini çekti. Yaşanan gelişmeler üzerine TRT yönetimine ve yapım şirketine resmi ihtarname gönderildi.

TARİHSEL HATA MI YAPILDI?

Dizinin son yayımlanan bölümünde; 1451-1481 yılları arasında Osmanlı tahtında oturan Fatih Sultan Mehmed, 1514 yılında (Fatih'in ölümünden 33 yıl sonra) kurulan Yarkand Hanlığı heyetiyle görüştürüldü. Üstelik bu heyetin sözcüsü olarak, Yarkand ile hiçbir tarihsel bağı olmayan ünlü şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai gösterildi.

ÇİN'İ AYAĞA KALDIRAN "KÖLE VE CARİYE" DİYALOGU

Dizinin 43 ile 50'nci dakikaları arasında ekrana gelen sahnede, Doğu Türkistan'daki Yarkand Hanlığı'ndan geldiğini belirten Ali Şir Nevai'nin, Fatih Sultan Mehmed'e dönerek sarf ettiği şu sözler krize yol açtı: "Çin, kudretiyle erkeklerimizi köle, kızlarımızı ise cariye etmeye karar kılmıştır. Orada yalnız korku vardır."

Bu ifadeler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan toplulukların ve Pekin yönetiminin büyük tepkisini çekti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Bölümün başında yer alan "Bu hikâye ve karakterler, tarihten ilham alınarak kurgulanmıştır" yasal uyarısına rağmen, Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türkü Mahmut Yakup, mensubu olduğu topluluğa ve Çin halkına yönelik gerçeğe aykırı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını belirterek yasal yollara başvurdu.

Yakup'un Çin Hukuk Bürosu'na vekâlet vermesinin ardından, hukuk bürosu resmi ihtarname dosyasını hazırladı.

İhtarname Gönderilen İsimler:

Muhammed Ziyad Varol (TRT Genel Müdürü)

TRT Genel Müdürlüğü

Miray Yapım

Eyüp Gökhan Özekin (Yapımcı)

Ozan Bodur (Senarist)

Dizideki bu diplomatik ve tarihsel krizin ardından TRT ve yapım şirketinin sahneyle ilgili nasıl bir adım atacağı ve dizinin yayın akışının etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu.