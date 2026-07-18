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Norveç'te yangın faciası: 100'den fazla ev küle döndü

Norveç'te yangın faciası: 100'den fazla ev küle döndü
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Norveç'in Drammen şehrinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgeye ve ormanlık alana sıçradı. 400'den fazla kişi tahliye edilirken 100'den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, modern tarihin en büyüğü olarak nitelendirildi ve henüz kontrol altına alınamadı.

Norveç'in Drammen şehrindeki bir evde başlayan yangının bölgeye yayılması sonucu 100'den fazla ev kül oldu. Alevler, ormanlık alana da sıçradı.

Norveç'in güneyindeki Drammen şehrindeki bir evde dün yerel saatle 15.30 civarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bölgeye ve yakındaki ormanlık alana sıçradı. 400'den fazla kişinin tahliye edildiği faciada, 100'den fazla ev küle döndü. Norveç Sivil Koruma Müdürlüğü yangının, "modern tarihin en büyük yangını" olduğunu ifade etti. Polis, herhangi bir kayıp ihbarı olmadığını belirtirken, yangının bugün de devam ettiğini, henüz kontrol altına alınamadığını aktardı.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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