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İran Devrim Muhafızları Ordusu: Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk

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İran Devrim Muhafızları, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Kuveyt'teki Arifjan ve Ali Salim üslerine İHA saldırıları düzenlediğini, çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Kuveyt ordusu ise 4 füze ve İHA saldırısına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Kuveyt'teki üslere saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD saldırılarına karşılık düzenlenen saldırılarının 18'inci dalgasında ABD'nin bölgedeki üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Kuveyt'te Arifjan Üssü'ndeki kara kuvvetleri destek merkezinde ABD askerlerinin toplanma yerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtilerek, saldırılarda birçok Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Kuveyt'in Ali Salim Hava Üssü'ne de İHA saldırıları düzenlendiği ve saldırıda ABD ordusunun radar sistemlerinin imha edildiği, silah bakım hangarı ve İHA sığınağının da vurulduğu kaydedildi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 4 kez füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da geceden bu yana 4 kez ülkede sirenlerin çaldığını belirterek, vatandaşlara sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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