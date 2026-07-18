Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Kütahya'da vatandaşlardan gelen ihbar üzerine polis ve zabıta ekiplerince düzenlenen denetimde, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir 'korku evi'nde yaşları 18'den küçük 8 çocuk bulundu. Binanın çok sayıda güvenlik kamerasıyla izlenmesi ve ekiplerin binaya girişine rağmen kapının uzun süre açılmaması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Paşam Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir apartmanda şüpheli faaliyet yürütüldüğü yönündeki ihbar üzerine polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı. Yapılan değerlendirmenin ardından adrese denetim gerçekleştiren ekipler, apartmanda faaliyet gösteren işletmeye ulaştı. Ekiplerin kapıyı açmaları yönündeki uyarılarına rağmen içeride 18 yaş altı çocukların kapıyı açmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde işletmede yaşları 18'den küçük 8 kız ve erkek çocuğunun bulunduğu belirlendi. Çocukların, kapının neden açılmadığı yönündeki sorulara herhangi bir cevap vermediği öğrenildi.

Denetim sırasında binanın girişi, merdiven boşlukları ve ortak kullanım alanlarının çok sayıda güvenlik kamerasıyla izlendiği tespit edildi. Kamera sisteminden polis ekiplerinin apartmana girişinin anbean takip edildiği belirlenirken, buna rağmen kapının açılmaması ekiplerin dikkatini çekti.

Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede işletmenin gerekli ruhsat ve izinler olmadan korku evi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. İşletme hakkında tutanak tutulurken, sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı