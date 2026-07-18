Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu

Türkiye'nin uzun süredir tartıştığı başıboş sokak köpeği sorununa bir yeni halka daha eklendi. Ordu'nun Çamaş ilçesinde, sokakta kendi halinde yürüyen 10 yaşlarındaki bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Ölümle burun buruna gelen küçük çocuğun imdadına çevre esnafı yetişti. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana geldi. Sokakta tek başına yürüyen yaklaşık 10 yaşlarındaki bir çocuk, aniden etrafını saran çok sayıda başıboş köpeğin hedefi oldu. Köpeklerin havlayarak üzerine doğru hamle yapmasıyla büyük korku yaşayan çocuk, panik içerisinde hızla koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak peşini bırakmayan sürü, küçük çocuğu köşeye sıkıştırdı.

ESNAFIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Çocuğun çığlıklarını ve köpeklerin sesini duyan çevre esnafı ile vatandaşlar hemen harekete geçti. Hızla olay yerine koşan vatandaşlar, taş ve sopalarla köpekleri korkutarak sürücü uzaklaştırmayı başardı. Esnafın zamanında ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde küçük çocuk, şans eseri hiçbir yara almadan kurtuldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar belediyelere ve yetkililere tepki gösterdi. Son aylarda başıboş köpekler nedeniyle artan ölüm ve yaralanma vakalarına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, sokakların daha güvenli hale getirilmesi için belediyelerin acilen toplama ve barınak adımlarını atması gerektiği çağrısında bulundu.