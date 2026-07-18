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Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

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Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti
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Arjantin'in Formosa bölgesinde meydana gelen olayda, en iyi arkadaşını erkek arkadaşıyla suçüstü yakalayan genç kadın öfkeden deliye döndü. Aldatılan kadının, arkadaşına saldırdığı o anları cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaşmasıyla oluşan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından izlenerek viral oldu.

  • Arjantin'in Formosa kentinde bir kadın, en yakın arkadaşını erkek arkadaşıyla samimi şekilde yakaladı.
  • Kadın, arkadaşına fiziksel saldırıda bulundu ve o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
  • Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Arjantin'de meydana gelen olayda, en yakın arkadaşını erkek arkadaşıyla birlikte yakalayan genç bir kadın öfkeden deliye döndü. İhanete uğrayan kadının, arkadaşına saldırdığı anları cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaşmasıyla video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

SUÇÜSTÜ YAKALADI, ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEDİ

Edinilen bilgilere göre, Formosa'da yaşayan genç kadın, uzun süredir şüphelendiği ilişkiden emin olmak için takibe başladı. En yakın arkadaşını kendi erkek arkadaşıyla yan yana ve samimi bir şekilde yakalayan kadın, gördüğü manzara karşısında adeta çılgına döndü. İhanetin şokuyla öfke patlaması yaşayan genç kadın, arkadaşının üzerine yürüyerek fiziki saldırıda bulundu.

SALDIRI ANLARINI KAYDEDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olayı daha da çarpıcı hale getiren ise saldırgan kadının soğukkanlılığı oldu. Yaşanan kavga ve arbede anlarını tek eliyle cep telefonuna kaydeden kadın, çektiği bu görüntüleri hiç çekinmeden sosyal medya hesaplarında paylaştı. İhanet anının ve sonrasındaki şiddet dakikalarının yer aldığı video, internet dünyasında infial yarattı.

MİLYONLARCA İZLENME

Kısa sürede viral olan video, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi ve binlerce yorum aldı. 

Kaynak: Haberler.com
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