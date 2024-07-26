Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Barış Harekatı'nın 50. Yılı Dolayısıyla Resepsiyon Düzenledi

Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) İstanbul Şubesi tarafından KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Artistanbul Feshane'de yer alan resepsiyona, İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da katıldı.

Etkinlikte ayrıca, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 50 yıl önce 20 Temmuz tarihinde Kıbrıs Türk halkının etnik temizlik ve soykırımdan geçmesinin arifesinde, Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak Harekat gerçekleştirdiğini kaydederek, "Mücahitlerimiz bir destan yazdı. Bu destan sayesinde bugün Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenlik var." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, güzel ada Kıbrıs'ta gelecek nesillerin de huzur ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için egemen eşitlik temelinde bir anlaşmanın vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Bunun yanında, adada askerin caydırıcı gücünün yaşamsal bir öneme sahip olduğunu söyleyen Tatar, bugün Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun bugün Gazze'de sessiz kaldığı gibi 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin yaşadıklarına da sessiz kaldığını hatırlattı.

Bu nedenlerle sağlam basılması, KKTC'nin görünürlüğünün artırılması için çaba harcanması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin kalkınması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığına ve yapacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Çünkü biz aynı milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıyız. Kıbrıs Türk halkı yalnız kalacak değildir. Bu Türkiye'nin de bir namusudur." dedi.

En güneydeki bağımsız Türk devleti olarak da KKTC'nin Türk dünyasındaki statüsünün artmakta olduğunun görüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Milletimize yakışır bir şekilde orada varlığımızı sürdürmek bizlere yakışandır. Bunu başarmanın bahtiyarlığı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hepimizin bir görevidir. dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin bugünlere gelmesinde bir merkez olan İstanbul'un rolünün de çok büyük olduğunu kaydederek, İstanbul ve KKTC arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların her gün güçlendiğini, daha da güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Katılımcılara ve resepsiyona destek verenlere yürekten teşekkür eden Tatar, şehitleri rahmetle andı, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlik diledi.

"Kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecektir"

İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut da Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yılını en içten dilekleriyle kutladığını, sürece önderlik eden tüm devlet adamlarını, şehitleri rahmetle andığını kaydetti.

Karabulut, Kıbrıs'taki soydaşlarına uygulanan zulmü ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Harekat'ın üzerinden tam 50 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Kahraman ordumuz 20 Temmuz 1974'teki müdahalesiyle bölgesel ve küresel planları bugün de olduğu gibi elinin tersiyle ortadan kaldırdı." dedi.

20 Temmuz'un her türlü acıya ve zorbalığa direnen Kıbrıs Türkü'nün kurtuluş tarihi, varoluş mücadelesinin şanlı günü olduğunu kaydeden Karabulut, KKTC'nin Anadolu'nun güvenliğinin başladığı nokta ve Doğu Akdeniz'in anahtarı olduğunu vurguladı.

Vali Yardımcısı Karabulut, Türkiye'nin Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti, "Kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecektir." dedi.

"Kıbrıs meselesi, kutuplaşmalara malzeme edilmeyecek kadar hayatidir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Artistanbul Feshane'deki resepsiyona ev sahipliği yapmaktan ve bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri ile bağları nedeniyle dününe, bugününe ve geleceğine büyük önem verdiğini kaydeden İmamoğlu, Kıbrıs meselesi bugün Türkiye'nin dış politika anlamında en önemli maddelerinden biridir. Kutuplaşmalara malzeme edilmeyecek kadar hayatidir, önemlidir. Hepimizin ortak davasıdır." dedi.

İmamoğlu, haklı davada omuz omuza mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydederek, dünyada yaşanan olaylara işaret etti; böyle bir dönemde birlik ve beraberliğin daha da önem kazandığını belirtti.

Her zaman önceliklerinin barış olduğunu ancak Kıbrıs'ta olduğu gibi zulüm ve tehdit karşısında kararlı olunacağını söyleyen İmamoğlu, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde büyük rolü olan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ı andı, şehitlere rahmet diledi.

Eğitim hayatının bir kısmını KKTC'de geçirdiğini ve KKTC'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyleyen İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yaptırdığı Kıbrıs ve Rauf Denktaş anıtını hatırlattı. İmamoğlu, "Türk Ocağı takımının kalecisi ve bir hayranı olduğumu buradan belirtmek isterim." dedi.

KKTC'deki yerel yönetimlerle olan çalışmaları hakkında da konuşan İmamoğlu, ileriki dönemde de katkı ve yardımlaşma konularında görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.

İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman kardeş KKTC'nin yanındadır, öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Aynı kararlılık ve cesaretle yürüyeceğiz"

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de Kıbrıs halkının özgürlüğe, Kıbrıs adasının barış ve özgürlüğe kavuştuğu gün olan 20 Temmuz'un 50. yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini kaydederek, resepsiyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkonsolos Demirel, bugünlere gelmenin kolay olmadığını vurguladı.

Konuşmasında, Osmanlı devletinin adadan ayrılmasıyla Kıbrıslı Türklerin yaşadığı olaylara yer veren Demirel, 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dağılmasının ardından Kıbrıslı Türklerin tarihe geçen bir varoluş mücadelesi sergilediğini, çok acılar çekmelerine, sevdiklerini kaybetmelerine, işlerinden ve evlerinden olmalarına rağmen direnmekten asla vazgeçmediklerini belirti.

20 Temmuz'da Mehmetçiğin adaya gelmesiyle Kıbrıslı Türklerin etnik temizliğinin durdurulduğunu, Türklerin güvenle yaşayacağı bir ortam yaratıldığını söyleyen Demirel, şehitleri andı, gazilere şükran duygularını sundu.

Ömrünü halk mücadelesi için adayan liderlerden bayrağı devraldıklarını söyleyen Başkonsolos Demirel, aynı kararlılık ve cesaretle yürüyeceklerini vurguladı.

"KKTC sonsuza kadar yaşatılacak"

KTKD İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray ise, 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk halkının çektiği acılara dikkat çekerek, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yıldırım harekatla soykırımın engellendiğini ve Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuştuğunu kaydetti.

Eray, Anavatan Türkiye'ye sonsuz şükran duyduklarını belirterek, o bayrağın indirilmeyeceğini, Kuzey Kıbrıs'ın Güney'e yama olmayacağını söyledi; "KKTC sonsuza kadar yaşatılacaktır." dedi.

Resepsiyon plaket takdimi ve video gösterimiyle devam etti.





KAYNAK: KKTC Cumhurbaşkanlığı