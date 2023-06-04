İsveç'te PKK yandaşları terör örgütü paçavralarıyla sokağa indi

Terör örgütleri ile arasına mesafe koymadığı için NATO'ya üyeliği Türkiye tarafından veto edilen İsveç'te yine skandal görüntüler kaydedildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İsveç'in üyeliği için Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü saatlerde Başkent Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıkıp terör örgütü lehine sloganlar attı, pankartlar açtı.

İki gündür Ankara'da olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe Ofisi'nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İsveç'in NATO'ya üyeliği oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATTILAR

Görüşmenin yapıldığı saatlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kez daha skandal görüntüler kaydedildi. Stockholm sokaklarına inen PKK yandaşları, terör örgütü lehine sloganlar attı. Türkiye karşıtı pankartlar açan PKK yandaşları, örgüt paçavraları açtı.

"ORTAK MEKANİZMA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

İsveç ile aynı dönemde üyelik başvurusu yapan Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya kabul edildi. Türkiye, İsveç'in üyeliğine ise terör örgütleri ile arasına mesafe koymadığı için veto edildi. Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan NATO Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye son derece önemli bir NATO müttefikidir. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü uzlaşıların altını çizmek istiyoruz. Bugün ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak mekanizmanın güçlü bir şekilde devam etmesi için anlaşıya vardık." dedi.

"İSVEÇ TAAHHÜTLERİNİ TAMAMLAMIŞTIR"

Stoltenberg şunları söyledi: "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık. İsveç Türkiye'nin endişelerini gidermek için adım attı. İsveç taahhütlerini tamamlamıştır. 12 Haziran'da İsveç Türkiye ve NATO bir araya gelecek. NATO'ya üyelik İsveç'i daha güçlü yapacaktır ancak aynı zaman NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü yapacaktır."

"İSVEÇ'İN ATACAĞI SOMUT ADIMLARLA DOĞRUDAN BAĞLANTILI"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü mart ayında Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği hakkında şu şekilde konuşmuştu: "İsveç'le olan görüşmelerimizi ise ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin, sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkeleri ve iyi niyetinin, artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Bu noktada sürecin nasıl ilerleyeceği, İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır."