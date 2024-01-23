İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis'in aldığı kritik karar dünya basınında geniş yer buldu.

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

TBMM'nin aldığı İsveç kararı dünya basınında gündem oldu. Uluslararası haber ajanları ve gazeteler, İsveç'in NATO'ya katılımında önemli bir basamak olan gelişmeyi son dakika olarak okuyucularıyla buluşturdu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ENGELİ KALDIRDI"

New York merkezli Associated Press (AP), TBMM'nin kararını "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önemli bir engeli kaldırdı" olarak haberleştirdi. AP, haberinde sadece İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan tek ülkenin Macaristan olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE PARLAMENTOSUNDAN ONAY ÇIKTI"

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası haber ajansı Reuters ise söz konusu gelişmeyi "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onayladı" diyerek haberleştirdi.

CNN, GELİŞMEYİ "SON DAKİKA" OLARAK SERVİS ETTİ

CNN International son dakika olarak duyurduğu habere "Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliği teklifini onayladı" ifadeleriyle başlık atarken oylamada 346 milletvekilinden 287'sinin İsveç'in NATO'ya katılımından yana olduğunu, 55'inin ise ret yönünde oy kullandığını yazdı.

"YALNIZCA MACARİSTAN'DAN ONAY ALINMASI KALDI"

Fransız Le Monde gazetesi, TBMM'nin kararını duyurduğu haberinde, "İsveç'in NATO'ya adaylığı, Türk milletvekilleri tarafından 287 'evet' ve 55 'hayır' oyuyla kabul edildi. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASINI İSTİYOR"

Alman Der Spiegel dergisi önemli gelişmeyi "Türkiye İsveç'in NATO'ya katılmasını istiyor" başlığıyla servis etti. Haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onayı ABD'den modern savaş uçaklarının teslim edilmesine bağladı." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E YEŞİL IŞIK"

Yunan Kathimerini gazetesi ise "İsveç'in NATO'ya katılmasına evet" başlığıyla servis ettiği haberinde TBMM'nin İsveç'e yeşil ışık yaktığını yazdı.