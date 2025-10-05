Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor
Güncelleme:
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı harekete geçen Sumud ve Özgürlük Filoları'na destek vermek amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenleniyor. Binlerce kişi, Ayasofya Camii'nden başlayıp Eminönü Meydanı'na yürüyecek. Ankara ve İzmir'de de Filistin'e destek için yürüyüşler düzenleniyor.

Küresel Sumud Filosu organizasyonuyla, 40'ın üzerinde ülkeden Filistin'e destek verenlerin yer aldığı onlarca gemi, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için ağustos ayının sonunda yola çıkmıştı. Filoda yer alan aktivistler, İsrail tarafından alıkonulmuş ve 3 gün hapishanede tutulmuşlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesi için talimat verdi. Erdoğan'ın talebi üzerine Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'DA "ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYORUZ" ETKİNLİĞİ

İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'nu korsanlıkla gasbetmesinin ardından ikinci dalga olarak Uluslararası Özgürlük Filosu 11 gemiyle Gazze'ye doğru ilerliyor. Filistin'e Destek Platformunun çağrısıyla Sumud ve Özgürlük filolarına destek amacıyla İstanbul'da "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliği düzenleniyor. Yürütüş amacıyla bugün megakentte bazı yollar trafiğe kapatıldı.

EMİNÖNÜ MEYDANI'NA YÜRÜYECEKLER

5 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), öğlen namazının ardından Ayasofya Camii'nde toplanacak olan katılımcılar, Eminönü Meydanı'na yürüyecek. Yürüyüşte, "Gazze'deki soykırıma son", " Filistin'e özgürlük" ve "Ablukayı kaldır" gibi sloganlarla Filistin halkıyla dayanışma mesajı verilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki katliamları ve ablukası, insanlık vicdanını yaralıyor. Sumud ve Özgürlük Filoları, bu zulme karşı bir umut ışığı. İstanbul halkını, bu anlamlı yürüyüşte Filistin'in yanında olmaya çağırıyoruz" denildi. Filistin'e Destek Platformu ise, "Devletlerin ve uluslararası kuruluşların sessiz kaldığı bir dönemde, halkların dayanışması Gazze'ye güç veriyor. Herkesi bu tarihi yürüyüşe davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI'NDAN DA ÇAĞRI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yürüyüşe çağrı yaptı. Özdemir çağrısında, "Bugün öğle namazından sonra Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na Özgür Filistin, Özgür Gazze için hep birlikte yürüyeceğiz. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizi yürüyüşe davet ediyorum" dedi. Buna göre, Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak ile Çiçek Pazarı Sokak'tan araçlar geçemeyecek. Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ile Sahil-Kennedy Caddesi ise bunlara alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

ANKARA'DA DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENİYOR

Türkiye'nin çeşitli önemli meydanlarında da bugün Filistin'e destek için yürüyüş düzenleniyor. Birçok vatandaş, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla meydanlarda İsrail karşıtı yürüyüşler düzenliyor. Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartlar taşıyor. Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyecek.

İZMİR'DE DENİZDEN DESTEK

İzmir'de, Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Filistin ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu. Türk ve Filistin bayrakları asılan teknelere, meydandan toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

Erdem Aksoy
