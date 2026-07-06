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Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı

Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nazımiye ilçesine atanan Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı Pınar Ayaz, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret ederek görevine başladı.

Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı, Nazımiye Kaymakamı Pınar Ayaz göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Tunceli'nin Nazımiye ilçesine atanan Kaymakam Pınar Ayaz görevine başladı. Kaymakam Ayaz, Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bir dönem güvenlik gündemiyle anılan Tunceli, bugün kamu yatırımları, sosyal projeler ve güçlenen devlet-vatandaş bağıyla yeni bir döneme tanıklık ederken, Pınar Ayaz'ın göreve başlaması da bu değişimin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Nazımiye'de görevine başlayan Ayaz'ın, ilçede yürütülecek kamu hizmetleri ile eğitimden sosyal yaşama, kırsal kalkınmadan vatandaş odaklı hizmet anlayışına kadar birçok alanda çalışmalara öncülük etmesi bekleniyor" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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