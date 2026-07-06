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Füze yığıp Türkiye'yi kuşatıyorlar! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatıyorlar! Plana 5 ülke daha dahil edildi
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İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Romanya’ya füze sistemleri yerleştirirken, Türkiye’yi kuşatmaya yönelik hattını genişletmek için Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Moldova ile görüşmelere başladı. Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz’deki radar ve önleme sistemlerini tek merkezde toplamaya çalışan İsrail’e karşı Türkiye, Çelik Kubbe başta olmak üzere savunma sanayi projeleriyle caydırıcılığını artırıyor.

  • İsrail, Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz'deki radar ve önleme sistemlerini tek merkezden yönetmeyi hedefliyor.
  • İsrail'in Kıbrıs'tan Romanya'ya uzanan yeni bir güvenlik hattı oluşturma planı bulunuyor.
  • Türkiye, Çelik Kubbe projesi kapsamında HİSAR, SİPER, GÖKBERK, SUNGUR ve GÜRZ gibi hava savunma sistemlerine öncelik veriyor.

İsrail'in Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz'de kurduğu radar ve önleme sistemlerini tek merkezden yönetmeye çalıştığı öne sürüldü. Emekli TSK Albayı ve stratejist İbrahim Keleş, İsrail'de "Türkiye bizi kuşatıyor" korkusunun hakim olduğunu savunurken, emekli general Mehmet Okkan ise Türkiye'nin bu tehdidi yıllar önce öngörerek savunma projelerine hız verdiğini söyledi.

"İSRAİL'DE TÜRKİYE KORKUSU ÇOK BASKIN"

İsrail'in bölgedeki askeri yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli TSK Albayı ve stratejist İbrahim Keleş, İsrail'in Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz'de oluşturduğu radar ve önleme sistemlerini tek merkezden yönetmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Keleş, İsrail'in "Türkiye bizi kuşatıyor" düşüncesinin oldukça baskın olduğunu savunarak, bu nedenle Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

İran'ın ardından hedefin Türkiye'yi uluslararası alanda şeytanlaştırmak olduğunu ileri süren Keleş, İsrail'in bölgesel bir kuşatma stratejisi izlediğini, ancak Türkiye'nin askeri kapasitesinin bu kuşatmayı kırabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE TEHDİDİ YILLAR ÖNCE GÖRDÜ"

Emekli General Mehmet Okkan da İsrail'in Kıbrıs'tan Romanya'ya uzanan yeni bir güvenlik hattı oluşturma isteğinin gerçek olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin bu planı yıllar önce öngördüğünü belirten Okkan, buna karşılık Çelik Kubbe projesi kapsamında geliştirilen HİSAR, SİPER, GÖKBERK, SUNGUR ve GÜRZ gibi hava savunma sistemlerine öncelik verildiğini ifade etti.

"2028'E KADAR CAYDIRICI GÜÇ OLMALIYIZ"

Okkan, Türkiye'nin Körfez ülkeleri, Somali, Libya, Kosova ve Bosna Hersek ile geliştirdiği stratejik iş birlikleri ile Anadolu LHD, Amfibi Kolordu ve Kızılelma gibi projelerin de bu savunma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin hava savunma sistemleri, balistik füze ve insansız hava araçları projelerine daha fazla kaynak ayırması gerektiğini söyleyen Okkan, 2028 yılına kadar daha etkin ve caydırıcı bir askeri güç olunmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıxry2prpdp5:

saydigin ülkeler ülke değil il seviyesinde

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