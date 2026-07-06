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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda

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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda
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AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi için yola çıktığını belirtirken; bu seyahatin yeni başkanlık uçağı Air Force One'ın ilk uluslararası uçuşu olacağını ve İran'a komşu bir NATO ülkesi olan Türkiye'deki bu zirvede Trump'ın Zelenski ile Şara'yla yapacağı kritik görüşmelerin ardından çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini aktardı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktı.
  • Trump'ın Ankara ziyareti, yeni Air Force One'ın ilk uluslararası uçuşu olacak.
  • Trump, zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ikili görüşmeler yapacak.

Dünyanın gözü, Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye yolculuğu başladı.

Anadolu Ajansı (AA) Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, ABD Başkanı’nın Ankara programına ve Washington’ın bu zirveye yüklediği stratejik anlama dair çok çarpıcı detayları paylaştı.

YENİ AİR FORCE ONE’IN İLK ULUSLARARASI SEFERİ

Bu tarihi yolculuk, küresel diplomasinin yanı sıra askeri havacılık tarihi açısından da büyük bir sembolik önem taşıyor. Donald Trump’ın Ankara’ya gerçekleştireceği bu ziyaret, ABD’nin uzun süredir merakla beklenen yeni başkanlık uçağı Air Force One’ın ilk uluslararası uçuşu olarak tarihe geçecek.

ŞARA VE ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Zirvenin jeopolitik konumuna ve Trump'ın takvimine ilişkin bilgileri aktaran Hasasu, gelişmeleri şu sözlerleifade etti:"ABD Başkanı Donald Trump Ankara yolunda. Trump'ın iki günlük programının ayrıntıları, zirvenin ABD için taşıdığı önemi de ortaya koyuyor. ABD Başkanı NATO liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

“ZİRVENİN İRAN'A KOMŞU BİR NATO ÜLKESİNDE GERÇEKLEŞİYOR OLMASI DA ZAMANLAMA AÇISINDAN AYRI BİR ÖNEME SAHİP”

Zirvenin İran'a komşu bir NATO ülkesinde gerçekleşiyor olması da zamanlama açısından ayrı bir öneme sahip. ABD Başkanı Trump, Washington'a dönmeden önce çarşamba günü Ankara'da bir basın toplantısı da düzenleyecek. Burada da Türkiye'deki zirvenin ana başlıklarını basına değerlendirecek. Tabi Ankara'nın NATO zirvesi yeni ABD Başkanlık uçağı Air Force One'ın da ilk uluslararası uçuşu olarak tarihe geçmiş olacak."

Ankara'nın ev sahipliğinde bölge ve dünya güvenliğinin yeniden şekilleneceği bu kritik zirve öncesi, Trump'ın çantasındaki en sıcak başlıkların Ukrayna krizi, Suriye'deki yeni dönem ve İran'a yönelik sınır komşusu Türkiye üzerinden verilecek stratejik mesajlar olması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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