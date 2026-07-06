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Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor

Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Plaj voleybolu oynayan başarılı isimler, bol bol denize girerek tatillerinin tadını çıkarttı.

Galatasaray’da kazanılan başarıların ardından teknik direktör Okan Buruk ve Dünya Kupası'ndan dönen takımın sevilen futbolcuları Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün, soluğu Bodrum’da aldı. 

TATİLDE DE BERABERLER

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu gözlerden uzak bir koyda atan başarılı üçlü, tatilde de spordan kopamadı. Kumsalda arkadaş grubuyla kıran kırana plaj voleybolu oynayan Okan Buruk ve öğrencileri, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. 

BOL BOL DENİZE GİRİP ENERJİ DEPOLADILAR

Maçın ardından kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan sarı-kırmızılı isimler, bol bol denize girerek enerji depoladı. Yeni sezon öncesi moral depolayan Galatasaray’ın yıldızları, 7 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampı için İstanbul'a geri dönecek. 

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