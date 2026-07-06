Trump'ın Ankara programı netleşti! Dikkat çeken Anıtkabir kararı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programı Beyaz Saray tarafından duyuruldu. Beştepe'de yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Trump'ın takviminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılacak kritik ikili görüşmeler yer alırken; programda şimdilik bir Anıtkabir ziyaretinin bulunmaması dikkat çekti.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz 2025'teki Ankara programında Anıtkabir ziyareti yer almıyor.
- Trump, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı eş-Şara ile ikili görüşmeler yapacak.
- Trump'ın Ankara programı NATO Zirvesi kapsamında olup, resmi karşılama, liderler çalışma oturumu ve sosyal yemeği içeriyor.
Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde 2025 Lahey Zirvesi'nden bu yana kaydedilen ilerlemelerin ve ittifakın önceliklerinin ele alınacağı kritik NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ajandası da netleşti.
ANITKABİR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Beyaz Saray tarafından paylaşılan resmi çalışma takviminde, önceki ABD başkanlarının Türkiye ziyaretlerinde sıkça rastlanan Anıtkabir ziyaretine yer verilmedi. Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk da konuya dikkat çekerek, Trump'ın Ankara programında Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bir ziyaret bulunmadığını, mevcut planlamanın bu şekilde olduğunu ancak programda son dakika değişiklikleri yaşanabileceğini ifade etti.
BEŞTEPE'DE ÜÇLÜ DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Trump'ın Ankara temasları, NATO Liderler Çalışma Oturumu'nun yanı sıra oldukça yoğun bir ikili görüşme trafiğine sahne olacak. ABD Başkanı, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi karşılama töreninin ardından bir araya gelecek.
ŞARA VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK
Associated Press (AP) ve Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Trump, Erdoğan ile yapacağı görüşmenin haricinde; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile de basına kapalı ikili temaslarda bulunacak.
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN RESMİ ANKARA TAKVİMİ
Beyaz Saray tarafından açıklanan ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi merkezli yürütülecek programın saat saat detayları şu şekilde:
08.00
Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor
Yer: Ankara, Türkiye
Basın: Kapalı
10.30
Başkan, NATO Genel Sekreteri ile kısa bir görüşme yapacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
10.50
Başkan, resmi karşılama töreni ve NATO aile fotoğrafına katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Sınırlı havuz
11.15
Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Sınırlı havuz
14.15
Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve selamlaşmaya katılacak
Yer: Ankara, Türkiye
Basın: Önceden akredite edilmiş medya
15.00
Başkan, devlet karşılama törenine katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Önceden akredite edilmiş medya
15.15
Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Beyaz Saray basın havuzu
19.05
Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
14.30
Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
15.30
Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
16.15
Başkan, basın toplantısına katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Önceden akredite edilmiş medya