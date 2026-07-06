Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Norveç Prensesi Ingrid Alexandra, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen milli takımın soyunma odasını ziyaret etti. Futbolcuları tek tek tebrik eden prensesin, yıldız futbolcu Erling Haaland'a sarılarak teşekkür ettiği anlar dış basında ve sosyal medyada gündem oldu.
Norveç, Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Karşılaşmaya damga vuran isim Erling Haaland oldu. Yıldız futbolcu, ikinci yarıda attığı 2 golle Norveç'e tarihi galibiyeti getirdi.
KRALİYET AİLESİ SOYUNMA ODASINA İNDİ
Maçın ardından Norveç Kraliyet Ailesi üyeleri Prenses Ingrid Alexandra ile Prens Sverre Magnus, soyunma odasına giderek milli takım oyuncularını kutladı.
Görüntülerde kraliyet üyelerinin futbolcularla tek tek tokalaştığı, Erling Haaland ile sarılarak kısa süre sohbet ettiği görüldü.
HAALAND'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Norveç basını ve dış basında yer alan görüntülerde, tarihi zaferin ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşandığı aktarıldı. Prenses Ingrid Alexandra ile Prens Sverre Magnus'un Haaland'a özel olarak teşekkür ettiği anlar sosyal medyada geniş ilgi gördü.