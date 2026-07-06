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Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Romelu Lukaku'nun bonservisi belli oldu. Napoli, Dünya Kupası'nda başarılı bir grafik çizen Belçikalı golcüden 10 milyon Euro bonservis bekliyor.

  • Napoli, Romelu Lukaku için bonservis bedelini yaklaşık 10 milyon Euro olarak belirledi.
  • Lukaku'nun teknik direktör Antonio Conte ve yönetimle ipleri koparması nedeniyle takımdan ayrılması kesinleşti.
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe, Lukaku için devreye giren kulüpler arasında yer alıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyan dünyaca ünlü Belçikalı golcü Romelu Lukaku için sıcak gelişmeler yaşandı. 

AYRILIK KESİN 

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; teknik direktör Antonio Conte ve kulüp yönetimiyle ipleri tamamen koparan yıldız futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE MASADA

Napoli'nin yüksek maaş maliyetinden kurtulmak istediği 33 yaşındaki forvet için Türkiye'nin iki devi, Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girdi. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla eski günlerinden esintiler sunan Lukaku için hamle yapılabileceği dile getirildi. 

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Napoli yönetiminin, sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kalan ve takım içi huzursuzluklara neden olan Lukaku için kapıyı yaklaşık 10 milyon Euro seviyelerindeki bir bonservis bedeliyle açtığı belirtildi. 

GELEN TEKLİFLER KABUL EDİLECEK

İtalyan medyasında yer alan iddialara göre; Napoli kulübü, hem oyuncunun kulüple yaşadığı disiplin krizleri hem de yüksek maliyeti sebebiyle Türkiye'den, Suudi Arabistan'dan veya Avrupa'nın diğer kulüplerinden gelecek resmi teklifleri hemen kabul etmeye hazır durumda. 

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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