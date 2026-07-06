Haberler

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürerken, görev yapacak polislerin üniformaları ile polis araçlarında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Zirve kapsamında üniformalara ve resmi araçlara NATO logolu özel stickerlar yerleştirildi. Uygulama, zirve güvenliği kapsamında alınan özel tedbirlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.

  • Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36. NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek.
  • Zirve güvenliğinde görevli polis üniformaları ve araçlarına NATO logolu stickerlar yerleştirildi.
  • Zirve öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, polis teşkilatında da dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Zirve kapsamında görev yapacak polislerin üniformaları ile polis araçlarına NATO logolu özel stickerlar yerleştirildi.

POLİS ÜNİFORMALARINDA NATO DETAYI

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte hazırlıklar hız kazandı.

Zirve güvenliği kapsamında görev yapacak polis ekiplerinin üniformalarına NATO logolu özel stickerlar takılmaya başlandı. Aynı logoların polis araçlarında da kullanıldığı görüldü.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek zirve öncesinde Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri kritik noktalarda görev yaparken, zirve boyunca kullanılacak araçlar ve görevli personel de özel işaretlemelerle hazır hale getirildi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYON İÇİN ÖZEL UYGULAMA

Üniformalar ve resmi araçlara eklenen NATO logolu stickerların, zirvede görev yapan güvenlik personeli ile araçların kolaylıkla ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Ankara'da zirve boyunca binlerce polis görev yaparken, güvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık

NATO Zirvesi'ne saatler kala Fransa'dan çok önemli Türkiye adımı
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
İşte NATO Zirvesi için yapılan tüm hazırlıklar!

İşte NATO Zirvesi için yapılan tüm hazırlıklar!
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın işte şimdi yandı
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü