Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 sularında meydana gelen olay, kamuoyunda büyük tepki çekti. Plajda şezlong yeri nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede nefret söylemlerinin kullanıldığı sözlü ve fiziksel bir saldırıya dönüştü.

"BURALAR BİZİM" DİYEREK SANDALYEYİ YERE FIRLATTI

Olay anında mağdurlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, şüpheli İpek Akıncı'nın başörtülü anne ve kıza yönelik tahammülsüz tavırları dikkat çekti. Saldırganın mağdurlara "Defolun gidin. Yallah" ve "Sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği, ardından eline geçirdiği bir sandalyeyi şiddetle yere fırlattığı görüldü. Şüpheli kadının saldırı esnasında "Buralar bizim" diyerek bağırması da kayıtlara yansıdı.

KIZINDAN ANNESİNE: ANNE NEREYE GİDİYORSUN?

Saldırı esnasında gerilimden uzaklaşmak isteyen annenin eşyalarını toplayarak plajı terk etmeye çalıştığı, ancak kamerasını açan kızının duruma müdahale ettiği anlaşıldı. Görüntüyü çeken genç kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek annesini durdurmaya çalıştığı ve hakkını aradığı anlar videoda net bir şekilde yer aldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU

Olayın ardından mağdur A.A.'nın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gelinen aşamada şüpheli Akıncı'nın, Türk Ceza Kanunu'nun 122/1-b maddesinde düzenlenen "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında tutuklanması talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: Haberler.com