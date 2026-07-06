Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce açıklamalarda bulunuyor.

Rutte'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim. Ankara zirvesinde ülkelerin, yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum.

"SAVUNMA SANAYİ FORMUMUZ OLACAK, BURASI GÖSTERİ PLATFORMU OLACAK"

NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını arttırıyor. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek. Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz. Paramızı işe dönüştürüyoruz, aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak burası gösteri platformu olacak. Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız. Yeni sözleşmeler yalnızca güvenliğimizin güçlenmesi değil Aynı zamanda ekonomilerimizin büyümesine katkı sağlayacak, yenilikçiliği teşvik edecek ve Atlantik’in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz.

"Tehdit gerçek, Rusya'dan Ukrayna'ya doğru. Ukrayna hava savunmasında desteğe ihtiyaç duyuyor Dün akşamki saldırıda da görüldüğü gibi, Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Rusya, bunu göze almaya istekli görünüyor. Üniformalı yaklaşık 35 bin askerini cephede kaybetmesine rağmen bunu sürdürüyor. Bu, aileler için elbette korkunç bir haber. Ancak askeri açıdan bakıldığında bu, Ukrayna açısından önemli bir gelişme. Çünkü sahada başarılısınız. Rus ekonomisini zorluyorsunuz. Enerji sektörü başta olmak üzere Rusya’nın kritik savunma sanayi kapasitesini derinlemesine hedef alıyorsunuz.

"DÜN GECE YAŞANALAR AYRIM GÖZETMEYEN BİR SALDIRIYDI"

Dün gece yaşananlar; Ukrayna’daki masum sivillere, altyapıya ve şehirlere yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıydı. İnsanlar hayatını kaybetti. Ancak Rusya bu savaşı bu şekilde asla kazanamaz. Önümüzdeki iki gün boyunca, 32 müttefik ülke; Ukrayna, Avrupa Birliği, Hint-Pasifik bölgesi ve Körfez’den ortaklarla birlikte, NATO’nun görevini yerine getirmeye devam etmesini sağlamak amacıyla bir araya gelecek.