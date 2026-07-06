Haberler

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi programına İstanbul turuyla başladı. Başkentteki kritik zirve öncesi tarihi yarımadayı gezen Magyar; Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı gibi simge mekanları ziyaret ederek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki dev zirve öncesinde liderlerin İstanbul'daki temasları uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi programına İstanbul'dan başladı. Tarihi yarımadayı gezen Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı takipçileriyle buluşturdu.

İSTANBUL'UN SİMGE NOKTALARINI ZİYARET ETTİ 

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da bulunan Magyar, ilk olarak Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret etti. Ardından Yedikule Hisarı'na geçen Macar lider, tarihi mekanlardan çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak Türkiye ziyaretinden karelere yer verdi.

GÖZLER ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ'NDE 

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 NATO Zirvesi'nde, NATO üyesi 32 ülkenin liderleri ile ittifakın üst düzey yöneticileri Ankara'da bir araya gelecek. Zirvenin ana gündeminde Avrupa'nın güvenliği, savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayi iş birliği, Ukrayna'ya destek ve Orta Doğu'daki gelişmeler yer alıyor. Zirve, Türkiye'nin 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ev sahipliği yaptığı ikinci NATO Liderler Zirvesi olma özelliğini taşıyor.

LİDERLER ANKARA'YA GELİYOR 

NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının Türkiye'ye gelmesi beklenirken, birçok lider Ankara programı öncesinde İstanbul'u ziyaret ediyor. 

Peter Magyar'ın Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'ndan yaptığı paylaşımlar da sosyal medyada ilgi gördü.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD'yi NATO'dan çıkaracak mı? Ankara'ya gelirken çarpıcı çıkış
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaşlı adamın son anları kamerada
Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

Metruk haldeki gecekondudan dehşet çıktı
Su kuyusunda ölü bulundu

Su kuyusuna bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Macron, Esad sonrası Suriye topraklarına ayak basan ilk AB lideri oldu

17 yıl sonra tarihi fotoğraf! Komşuyu ziyaret eden ilk AB lideri oldu
Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı

O şehrin ilk kadın kaymakamı göreve başladı
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı