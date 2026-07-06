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Mudanya'da genç kıza jiletli saldırı: Şüpheli kadın gözaltına alındı

Mudanya'da genç kıza jiletli saldırı: Şüpheli kadın gözaltına alındı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayalıklarda oturan genç kız, yanına gelen bir kadının jiletli saldırısına uğradı. Boynundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayalıklarda oturan genç kız, iddiaya göre yanına gelen bir kadının jiletli saldırısına uğradı. Boynundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Mudanya ilçesi Paşa Beach mevkiindeki kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, G.K. isimli genç kız kayalıklarda oturduğu sırada yanına gelen N.B. isimli kadın, bir süre sohbet ettikten sonra cüzdanından çıkardığı jiletle genç kızın boynunu kesti. Ağır yaralanmaktan son anda kurtulan G.K.'nin şah damarına 1-2 santimetre mesafeden yara aldığı öğrenildi. İddiaya göre, saldırının ardından N.B.'nin yanında bulunan erkek arkadaşı E.B. de yaralı haldeki genç kıza yumruk attı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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