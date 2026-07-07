Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD'de yakalandı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Türkiye’de hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan kaçak göçmen Dursun Aydın'ın, Massachusetts eyaletinde düzenlenen nokta operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Zanlının ABD'de de kabarık bir suç sicili olduğu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de ağır bir suçtan aranan ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan bir firariyi adalete teslim etmek üzere düğmeye bastı. ICE'a bağlı Sınır Dışı Etme Operasyonları (ERO) Boston Ofisi, Massachusetts eyaletine bağlı Sturbridge kentinde hedef odaklı özel bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Türkiye'deki adli makamlar tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla aranan Türk vatandaşı Dursun Aydın kıskıvrak yakalandı.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI: ABD'DE DE SUÇ MAKİNESİNE DÖNMÜŞ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yasadışı göçmen olan Dursun Aydın’ın sadece Türkiye'de değil, sığındığı ABD topraklarında da boş durmadığı ve arkasında adeta bir suç zinciri bıraktığı belirtildi. Aydın hakkında ABD mahkemelerinde işlem yapılan adli dosya ve suç geçmişinde şu maddeler yer alıyor:

Terör nitelikli tehditlerde bulunma,

Fiziksel saldırı, darp ve çevre güvenliğini tehlikeye atma,

Nitelikli hırsızlık, gasp ve aile içi şiddet,

Denetimli serbestlik kurallarını ihlal etme,

Yirmiden fazla tehlikeli trafik ihlali.

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Operasyonun ardından ERO Boston yetkilileri, bu tarz tehlikeli suçluların Amerikan toplumunun içinde serbestçe dolaşmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Yapılan resmi açıklamada, gözaltına alınan Dursun Aydın hakkında sınır dışı (deport) işlemlerinin vakit kaybetmeden başlatıldığı bildirildi.

ICE, kamu güvenliğini doğrudan tehdit ettiği değerlendirilen yasadışı kişilerin ülkede barınamayacağını ve müttefik ülkelerle suçlu iadesi noktasında koordineli operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.