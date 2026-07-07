Ronaldo'dan veda! İspanya, Portekiz'i 90+1'de attığı golle turnuvanın dışına itti
FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i Mikel Merino'nun 90+1'de attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, Dünya Kupası'na veda etti.
FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. ABD'nin Arlington şehrindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı.
TEK GOL 90+1'DE GELDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım da soyunma odasına beraberlikle gitti. İkinci yarıda temponun düştüğü karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golü, 90+1. dakikada Mikel Merino kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.
RONALDO'DAN VEDA, İSPANYA ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla birlikte Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, Dünya Kupası'na veda etti. İspanya ise adını son 8 takım arasına yazdırdı. İspanyollar, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.