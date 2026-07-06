Haberler

Uzman çavuş kazada hayatına kaybetti

Uzman çavuş kazada hayatına kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak (32) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak (32), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi Kakkalan Mahallesi'nde meydana geldi. Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak idaresindeki 09 E 7080 plakalı motosiklet, bahçe yolunda ilerlediği sırada, amcası Yılmaz Çolak (55) yönetimindeki 09 AFN 789 plakalı otomobille çarpıştı. Yalçın Çolak, devrilen motosikletten yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yalçın Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çolak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı

FOOTĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı

İstanbul pozları veren bu isim bir başbakan: NATO öncesi keyif yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu

Düz alan bulamayan Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu
Hamaney'e veda töreninde tarihi anlar: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor

Görüntüler inanılmaz: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor

Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti

Gördüğü manzara karşısında dayanamayıp yola yığıldı
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD'yi NATO'dan çıkaracak mı? Ankara'ya gelirken çarpıcı çıkış
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı