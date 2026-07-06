AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin görevinden istifa etti. Şahin, istifa kararını AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişareler neticesinde aldığını açıkladı. İl başkanlığından ayrıldığını duyuran Şahin, "Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldım" diyerek görev süresi boyunca kendisine destek olanlara teşekkür etti.

"GENEL MERKEZ İLE İSTİŞARE NETİCESİNDE BIRAKMA KARARI ALDIM"

Şahin, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldım.

Tam iki yıl önce bu günlerde il başkanlığı vazifesini tarafıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdım.

Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımız Ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonrada davası davam, yolu yolumdur...

Yine Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, Başkan Yardımcımız Ahmet Özdemir, İl Koordinatörümüz Selim Gültekin Beylere de teşekkürü borç biliyorum. Makamlar geçici, idaaller ebedidir.

Bu süreçte hep birlikte mücadele ettiğim ve gecemizi gündüzümüze kattığımız, Yönetim Kurulu üyelerime, tüm il teşkilatıma, milletvekillerim Av.İbrahim Yurdunuseven, Av.Ali Özkaya ve Dr.Hasan Arslan'a şükranlarımı sunuyorum AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim."

BELDE BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Afyonkarahisar'daki tek istifa bununla sınırlı kalmadı. Afyonkarahisar'ın merkez ilçesine bağlı Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay da AK Parti'den istifa etti.

Kaynak: Haberler.com