IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

İSPANYA'DAN ALTIN GOL

Normal sürede gol olmayan maçın 90+1. dakikasında golü atan taraf İspanya oldu. Ferran Torres'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Merino, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara yolladı.

RONALDO'DAN VEDA

Müsabaka İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, Dünya Kupası'na veda etti.

ISHOWSPEED HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Portekiz’in elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük bir Cristiano Ronaldo hayranı olarak bilinen ünlü fenomen, 41 yaşındaki yıldızın maç sonunda taraftarlara veda ettiği anlarda olduğu yere yığılarak büyük bir üzüntü yaşadı.