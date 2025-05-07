İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren savaş dünyanın gündemine otururken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yeni kanlı planını uygulamaya sokmak için kolları sıvadı.

İSRAİL GAZZE'DEKİ İŞGALİNİ KALICI HALE GETİRECEK

İsrail, 19 aydır saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ne yeni kapsamlı saldırı ve kalıcı işgal planıyla yaklaşık 2 milyon Filistinliyi güneydeki Refah kentine sürme ve işgalini kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Kalıcı işgal için girişilecek kapsamlı saldırılarla 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 52 binin üzerinde sivilin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde bilançonun daha da ağır boyutlara ulaşmasından endişe ediliyor.

2 MİLYON FİLİSTİNLİYİ REFAH'A ZORLA GÖÇE HAZIRLANIYORLAR

İsrail, dünyada nüfus yoğunluğu en yüksek yerleşimlerden olan Gazze'de, hazırlıklarına başladığı kalıcı işgal planıyla yaklaşık 2 milyon civarındaki Filistinliyi daha önce işgal ettiği güneydeki Refah kentindeki bir bölgeye zorla göç ettirmeyi tasarlıyor.

PLANIN İSMİ "GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI"

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak isimlendirdiği planla Hamas'ı "İsrail için kabul edilebilir şartlarda" bir esir takası anlaşmasına zorlamak ve hareketin "askeri gücünü" yok etmeyi hedeflediğini yazdı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI SAĞLANAMAZSA SALDIRILAR BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya 13-16 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılamaması halinde ordunun söz konusu kalıcı işgal planını uygulamak üzere kapsamlı saldırılar başlatacağı aktarılıyor. İsrail'in 19 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve yaklaşık yüzde 70'ini Filistinliler için yasak bölge ilan ettiği Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek için onayladığı plan 3 aşamadan oluşuyor.

KAPSAMLI SALDIRILAR VE KALICI İŞGALE HAZIRLIK

Yedioth Ahronot gazetesinin kalıcı işgal planının detaylarına yer verdiği haberinde, hazırlıkların ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyaretini tamamlayana kadar veya biraz daha uzun sürebileceği belirtildi. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Philadelphi Koridoru" ile "Morag Koridoru" arasındaki bir bölgeye sürgün edilmesi planlanıyor. İsrail ordusu ise Refah kentinde bir alana sürgün edeceği Filistinlilerin buraya girişini, kuracağı "kontrol noktaları" üzerinden yapacak.

İSRAİL'İN "REFAH" İŞGALİ

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Refah'ı "güvenlik bölgesine" kattığını yani işgal ettiğini duyurmuştu. Öte yandan, burada yaşayan Filistinlileri zorla güneye göç ettirme hazırlıkları kapsamında, halkın sürgün edileceği bölgede İsrail ordusu hafriyat çalışmaları yürütüyor.

İsrail ordusunun sınırlı sayıda yedek askeri silah altına almayı planladığı hazırlık aşamasında, yedek askerlerden oluşan birliklerin Lübnan ve Suriye sınırından Gazze'ye getirilecek düzenli birliklerin yerini alacak. Ordunun son dönemde Refah ve Han Yunus kentlerinde düzenlediği yıkıcı saldırıların kalıcı işgal planına hazırlık çerçevesinde yapıldığı da vurgulanıyor.

HAVADAN VE KARADAN SALDIRI AŞAMASI

Gazetenin haberinde, İsrail ordusunun hazırlıklarını tamamlamasının ardından kalıcı işgal öncesinde havadan ve karadan Gazze'nin tüm bölgelerine yoğun saldırılara başlayacağı, bu aşamada tamamıyla işgal edilmeyen bölgelerdeki Filistinliler de dahil olmak üzere halka toplu zorla göç çağrıları yapılacağı belirtildi.

"SÜRGÜNLE TRUMP'IN GAZZE PLANINI HAYATA GEÇİRMEYİ AMAÇLIYORLAR"

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin Mısır ile İsrail'e açılan sınır kapıları ile sahile yakın alanlara göçe zorlanmasının iki stratejik hedefi olduğunun altını çizen habere göre, bunlar, Hamas üzerinde "silah bırakması için baskı oluşturmak" ve "sürgünü teşvik ederek Trump'ın Gazze planını hayata geçirmek." olarak değerlendiriliyor.

İNSANİ YARDIMLAR ABD'Lİ ŞİRKET ARACILIĞIYLA YAPILACAK

İsrail'in Gazze Şeridi'nden kalıcı sürgün etmeyi tasarladığı Filistinlileri kabul etmeleri için pek çok ülkeyle yoğun müzakere yürüttüğü aktarılıyor. Filistinlilere insani yardımın yoğun hava ve kara saldırılarının gerçekleştirildiği bu aşamada başlayacağı öne sürülürken, izin verilecek yardımların 2 Mart'ta başlayan insani yardım ambargosu öncesindeki miktardan çok daha az olacağı belirtiliyor. Ayrıca yardımların, ordunun denetiminde yalnızca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girmesine izin verileceği kaydediliyor.

İnsani yardımların halihazırda Gazze Şeridi'nin kuzeyine giriş ve çıkışları da denetleyen ABD'li şirket aracılığıyla, kurulacak lojistik merkezlerinde Filistinlilere ulaştırılacağı aktarılıyor.

SON AŞAMA "KALICI İŞGAL"

Habere göre, son aşamada İsrail ordusu, güneye sürgün ettirerek boşalttığı yerleşimlerde kalıcı işgal hareketine girişmeyi ve Hamas'ın kullanmasını önlemek bahanesiyle işgal edilen bölgelerde tüm yapıları yerle bir etmeyi planlıyor. Hamas mensuplarına teslim olmaları için her aşamada imkan tanınacağı öne sürülen haberde, Gazze'nin tamamının kalıcı olarak işgal edilmesinin birkaç ayı bulacağı belirtiliyor.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in ABD'yle işbirliği içinde Gazze Şeridi'nin kalıcı işgali için 3 ayrı plan hazırladığı ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak isimlendirdikleri bu planı tercih ettiği kaydediliyor. Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırı ve bölgeyi kalıcı işgal planı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Yisrael Katz'ın onayını almasının ardından güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kabul edilmişti.