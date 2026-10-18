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Alanya'daki oto yıkamacı kavgasında acı haber! Halil Topal da 8 gün sonra hayatını kaybetti, ölü sayısı 3'e çıktı

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Alanya'daki oto yıkamacı kavgasında acı haber! Halil Topal da 8 gün sonra hayatını kaybetti, ölü sayısı 3'e çıktı Haber Videosunu İzle
Alanya'daki oto yıkamacı kavgasında acı haber! Halil Topal da 8 gün sonra hayatını kaybetti, ölü sayısı 3'e çıktı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 Ekim'de bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda daha önce Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu da yaşamını yitirmişti; böylece ölü sayısı 3'e yükseldi. Gözaltına alınan şüpheli Ünal A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

  • Alanya'nın Fığla Mahallesi'nde 10 Ekim günü bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan Halil Topal, 8 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti.
  • Olayda Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve Halil Topal silahla yaralanmış olup üçü de hayatını kaybettiği için ölü sayısı 3'e yükseldi.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan Ünal A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Halil Topal'ın da 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

OTO YIKAMA DÜKKANINDA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, 10 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldı. İş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve Halil Topal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ SONA ERDİ

Yaralılardan Ahmet Çatar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Adem Tüysüzoğlu da daha sonra yaşamını yitirirken yine yaralı olarak tedavi altına alınan Halil Topal da hastanede 8 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ünal A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

tek yeterli İDAM cezası olur.!

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