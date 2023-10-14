İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak
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Dün akşam saatlerinde bölgeyi terk etmeye çalışan sivillerin konvoylarını vuran ve onlarca kişinin ölümüne neden olan İsrail'den yeni bir açıklama daha geldi. Yüzbinlerce kişinin yaşadığı bölgedeki vatandaşlara 6 saat süre veren İsrail yönetimi, saat 16:00'ya kadar izin verilen yollardan geçen sivillere zarar verilmeyeceğini duyurdu.
İsrail ile Hamas arasındaki savaş 8. gününde devam ediyor. Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da çatışmalar devam ederken İsrail yönetimi yaptığı son açıklamada sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.