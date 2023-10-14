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İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak

Dün akşam saatlerinde bölgeyi terk etmeye çalışan sivillerin konvoylarını vuran ve onlarca kişinin ölümüne neden olan İsrail'den yeni bir açıklama daha geldi. Yüzbinlerce kişinin yaşadığı bölgedeki vatandaşlara 6 saat süre veren İsrail yönetimi, saat 16:00'ya kadar izin verilen yollardan geçen sivillere zarar verilmeyeceğini duyurdu.