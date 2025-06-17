İran-İsrail savaşında 5. gün! Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'e düştü

13 Haziran Cuma günü başlayan İran- İsrail savaşında 5. güne girildi. 2 ülkenin karşılıklı saldırıları gece boyunca devam ederken Demir Kubbe'nin arızalanması ile İran'ın dev füzeleri Tel Aviv sokaklarına düştü. İşte dakika dakika yaşananlar.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

İsrail'in İran Devlet Televizyonu ve Tahran'daki sivil yerleşimlerini bombalamasının ardından İran'dan çok sert açıklamalar ardı arkasına geldi. İran'ın tarihin en büyük saldırısını yapacağını açıklamasının ardından İsrail'de sirenler çalmaya başladı. İsrail Ordusu yaptığı son dakika açıklamasında İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu. İsrail Ordusu sosyal medya hesabından tüm İsrail'in teyakkuza geçtiğini paylaştı.

TAHLİYE TALİMATI

Reuters'ın haberine göre ise İsrail'in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonları, personellerine derhal tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

"HAMANEY'E SUİKAST ÇATIŞMAYI BİTİRİR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez çevrimiçi basın toplantısı gerçekleştirdi. Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yürüttüğü operasyona dair açıklamalarda bulundu. İsrail saldırılarında şu ana kadar 10 İranlı bilim insanının öldürüldüğünü aktaran Netanyahu, "Birkaç tane daha kaldı, onlara da ulaşacağız" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne "son derece şiddetli bir saldırı" düzenlenerek santrifüj üretilen fabrikaların imha edildiğini söyleyerek, "Nükleer hedefleri sistematik olarak imha etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İran'ın balistik füze üretim tesislerine yapılan saldırılara değinerek, "Üretim fabrikalarını birer birer vurduk ve vurmaya devam edeceğiz. Yüzlerce balistik füzeyi imha ettik" dedi.

"BİRER BİRER ORTADAN KALDIRIYORUZ"

İran'ın askeri kadrosuna yapılan saldırılara değinen Netanyahu, "Üç üst düzey askeri yetkili de dahil olmak üzere İran'ın güvenlik kadrosunu etkisiz hale getirdik. Onları birer birer ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın hava kuvvetlerine ve hava savunma sistemlerine yönelik saldırılara değinen Netanyahu, "İsrail, Tahran semalarını kontrol ediyor. Tahran'a bir hava yolu açtık" dedi. İsrail'in İran'ın batısındaki ve diğer bölgelerindeki hava savunma ağını "basitçe ortadan kaldırdığını" söyleyen İsrail Başbakanı, İran'ın insansız hava aracı envanterinin yarısının ve önemli radar merkezlerinin de imha edildiğini söyledi. Netanyahu, İran'a ait karargahların, devlet televizyonunun ve "yakın zamanda duyulacak" yerlerin vurulduğunu da dile getirdi. İsrail'deki tahliyelere de değinen İsrail Başbakanı, "Halkı tahliye ediyoruz, insanlar şehirlerden ayrılıyor. Zafer yolundayız. İran da bunun farkında" dedi. Netanyahu, İran'ın İsrail'in saldırılarını sonlandırmak amacıyla diyalog girişimlerine ilişkin çıkan haberlere ilişkin ise, "Hiç şaşırmadım. Ölüm silahlarını üretmeye devam etmek istiyorlar. Öyle ya da böyle İran'ın nükleer ve balistik silah programları yok edilecek, bunu kendileri de yapabilir" dedi.

"İSRAİL, İRAN'IN NİYETLERİ KONUSUNDA KANDIRILAMAYACAK"

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in önceki açıklamalarına dikkat çeken Netanyahu, "İranlılar ABD ile müzakere ederken dahi 'diktatör' Dini Lider Ali Hamaney 'İsrail imha edilecek' şeklinde paylaşımlar yapıyordu. İsrail, İran'ın niyetleri konusunda kandırılamayacak" dedi. Saldırıların "sonuçların önemli olacağını" belirten Netanyahu, İsrail'in 3 başlık üzerinde ısrarcı olduğunu belirterek, İran'ın nükleer programı, balistik füze üretimi ve 'terör ekseni' ortadan kaldırılana kadar ne gerekiyorsa yapılacağını ve ABD ile koordinasyon halinde olunduğunu aktardı. "Bu sonuçlara göre İran rejimi düşebilir" ifadelerini kullanan Netanyahu, "İran zayıfladı ve İsrail Orta Doğu'nun çehresini değiştirebilir" dedi. İsrail Başbakanı, "İran'da büyük değişiklikler olabilir. Kimse Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını da öngörememişti. Esad rejiminin düşüşünü de günler öncesinden çok az kişi öngörmüştü. İsrail'in tarihi operasyonundaki sonucu tahmin edemem ama İran rejiminin düşmesi kesinlikle sonuçlardan biri olabilir" dedi.

Netanyahu, İsrail'in saldırıları sonucunda İran'ın nükleer programının ne kadar zarar verildiği sorusuna, "Biliyorsunuz, sizi ölümle tehdit eden bir kanseriniz varsa onu kesip atarsınız. Farklı tedaviler de deneyebilirsiniz ama bir gün tekrar kendini gösterebilir. Ama ben onları büyük ölçüde geriye götürdüğümüzü düşünüyorum. Durmayacağız. Gerçekten bir kanal tedavisi yürütüyoruz" yanıtını verdi. Netanyahu, "ABD bize yardım ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün konuştuklarını söyledi. Netanyahu, "Trump Amerika için iyi olan kararı verecektir. Herhangi bir yardımı kabul ederiz" dedi.

İsrail'in İran'ın nükleer programını Fordo tesisine saldırmadan ve ABD'nin yardımı olmadan etkisiz hale getirip getiremeyeceği sorusuna Netanyahu, "Varoluşsal bir tehlike olan İran nükleer programını ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bunu şu an başarıyoruz ve vazgeçmeyeceğiz" cevabını verdi. Gazze'deki duruma da değinen Netanyahu, "Gazze'deki esirlerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Hepsini geri getireceğiz. İran liderliğindeki bu eksenle mücadele de bu hedefimizi destekliyor" dedi. Netanyahu, İran Dini Lideri Ali Hameney'in öldürülmesi planlarına ilişkin sorulara ise, "Savaş planlarımızın detaylarına girmeyeceğim. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Zafer yolundayız" yanıtını verdi.

TRUMP G-7'DEN ERKEN AYRILDI

İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın programı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'ın Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrıldığını duyurarak, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ve Başbakan Keir Starmer ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak, Başkan Trump Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle devlet başkanlarının akşam yemeğinin ardından bu gece zirveden ayrıldı" açıklamasında bulundu.

"İSRAİL'E AİT F 35 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

İran, Tebriz'de İsrail'e ait savaş uçağı düşürüldüğünü duyurdu. İran medyasında yer alan haberde "İran duyurdu: İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 hayalet savaş uçağını düşürdü. Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu" ifadeleri kullanıldı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'de 2 bin 775 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve 24 bina için yıkım kararı verildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e güçlü destek verdiğini belirterek, "İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar" dedi.

SURİYE HAVA SAHASI KAPANDI

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının yarın sabah saat 05.00'e kadar geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

TRUMP'TAN ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Reuters'in geçtiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Öte yandan Trump, İran'da nükleer silah görmek istemediklerini ifade ederek 'İran nükleer anlaşmayı imzalamamakla aptallık ediyor' dedi. İsrail Ordusu İran füzelerinin ateşlendiğini ve İsraillilerin sığınaklara gittiğini açıkladı.

DEMİR KUBBE ARIZALANDI

İran Füzelerinin İsrail'e yaklaştığı anlarda İsrail'in Demir Kubbe sisteminin arızalandığı ve İran füzelerini engellemek için kalkan füzelerin Tel Aviv'e düştüğü görüntüler ortaya çıktı.

TRUMP: TAHRAN'I TAHLİYE EDİN

İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yapan Trump, şunları kaydetti: "İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."

"İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar" diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.

İSRAİL'DE 24 BİNA HASAR ALDI

İran'ın misilleme hava saldırılarında, İsrail'de 24 binanın ağır hasar aldığı ve 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi. Haaretz gazetesi, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Smotrich, emlak vergisi ekiplerinin, İran saldırıları nedeniyle oluşan doğrudan zararlar için yaklaşık 14 bin bildirim aldığını ifade etti. Maliye Bakanı Smotrich, İran'ın İsrail'le yönelik misilleme saldırılarında, 24 binanın ciddi hasar gördüğünü ve yıkılacağını, 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiğini kaydetti.