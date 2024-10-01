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İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

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ABD'nin İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştireceğini açıklamasının ardından beklenen oldu. İsrail ordusu, İran'dan ülkelerine yönelik balistik füzelerin ateşlendiğini açıkladı. Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in birçok kentinde siren sesleri duyuluyor. İsrailli yetkililer yaptıkları açıklamada hava sahasını kapattıklarını belirtti.

İran, İsrail'e yönelik balistik füze saldırısını başlattı. Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle siren sesleri duyuluyor.

İRAN, İSRAİL'E FÜZELERLE SALDIRIYOR

İsrail'in Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından gerginlik tavan yaparken, korkulan oldu. ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti. İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

ŞEHİRLERDE SİREN SESLERİ DUYULUYOR

Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail basını, İran'ın 100'den fazla füze fırlattığı bilgisini geçti. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. İsrail hava sahasını uçuşlara kapattı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları'nın saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'e yönelik füze saldırısının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın ölümlerine bir yanıt olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in karşılık vermesi durumunda daha sert bir yanıt verileceği vurgulandı.

BIDEN: ABD, PERSONELİNİ SALDIRILARA KARŞI KORUMAYA HAZIR

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü.

NETANYAHU: İRAN VE UZANTILARINA KARŞI MÜCADELEDEYİZ

Sıcak bölgede adeta fitili bir kez daha ateşleyen açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçerek dikkat çeken ifadelerle dolu bir mesaj yayınladı. "İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi. Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL KABİNESİ 'ACİL' TOPLANIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi. Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NEN UYARI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi. Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (48)

Aziz Temel:

Doğruysa helal olsun

153
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NEY-SEDA İsmail Kembil:

Yine bir tiyatro

114
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Adem Sakar:

Helal İran saldır

110
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Can Dersimli:

Allah iran ile birlikte olsun. Akp ise hala israille ticaret pesinde sorsan da hepsi musluman

45
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Ahmet Vurur:

işte şimdi. büyük savaş basladi

77
16
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osman baglar:

Savaş başladı

75
11
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Cengiz Tüzüner:

İran bu kez haber vermemiş herhalde....

73
9
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Bükücü:

İran VUR - KAÇ taktiği yapıyor :)

52
10
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Ergin Bozkurt:

Koca bir yalan bakalım hangi boş araziye gidecek

49
12
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Rıdvan Doğan:

bos is

47
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