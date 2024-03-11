Havada arızalanan uçak ani düşüş yaşadı: Tavada fırlayan 50 yolcu yaralandı

Avustralya'nın Sydney kentinden Şili'nin Santiago kentine gitmek üzere havalanan bir Boeing 787-9 tipi uçakta 'teknik bir sorun' nedeniyle yaşanan güçlü bir sarsıntı sonucu uçak aniden burnuna doğru ani düşüş yaşadı. Tavada fırlayan en az yolcu 50 kişi yaralandı. LATAM Airlines havayolu şirketinden bir sözcü, Yeni Zelanda'nın Auckland kentine iniş yaptıktan sonra bazı yolcuların ve mürettebatın tedavi altına alındığını doğruladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, LA800 sefer sayılı uçak, bugün yerel saatle öğlen saatlerinde Auckland'a iniş yaptı. Uçağın normalde Santiago'ya gitmesi beklenirken, teknik bir sorun sebebiyle Auckland'da durduğu ifade edildi. Hato Hone St John ambulans servisi, yaklaşık 50 kişinin havalimanında tedavi gördüğünü ve bir kişinin durumunun ciddi olduğunu, diğerlerinin ise hafif ve orta derecede yaralandığını belirtti.

Bir yolcu, uçuş sırasında 'hızlı bir küçük düşüş' yaşadıklarını anlattı. Boeing ve LATAM havayolu şirketi, olayın neden kaynaklandığı ile ilgili olarak Reuters'ın yönelttiği sorulara henüz cevap vermedi.