Üye Girişi
Haberler

Havada arızalanan uçak ani düşüş yaşadı: Tavada fırlayan 50 yolcu yaralandı

Güncelleme:

Avustralya'nın Sydney kentinden Şili'nin Santiago kentine gitmek üzere havalanan bir Boeing 787-9 tipi uçak, teknik bir sorun nedeniyle güçlü bir sarsıntı yaşadı ve aniden düşüş gösterdi. Olayda en az 50 kişi yaralandı. Uçak, Yeni Zelanda'nın Auckland kentine iniş yaptı ve yaralılar tedavi altına alındı. Boeing ve LATAM havayolu şirketi, olayın nedenini henüz açıklamadı.

Avustralya'nın Sydney kentinden Şili'nin Santiago kentine gitmek üzere havalanan bir Boeing 787-9 tipi uçakta 'teknik bir sorun' nedeniyle yaşanan güçlü bir sarsıntı sonucu uçak aniden burnuna doğru ani düşüş yaşadı. Tavada fırlayan en az yolcu 50 kişi yaralandı. LATAM Airlines havayolu şirketinden bir sözcü, Yeni Zelanda'nın Auckland kentine iniş yaptıktan sonra bazı yolcuların ve mürettebatın tedavi altına alındığını doğruladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, LA800 sefer sayılı uçak, bugün yerel saatle öğlen saatlerinde Auckland'a iniş yaptı. Uçağın normalde Santiago'ya gitmesi beklenirken, teknik bir sorun sebebiyle Auckland'da durduğu ifade edildi. Hato Hone St John ambulans servisi, yaklaşık 50 kişinin havalimanında tedavi gördüğünü ve bir kişinin durumunun ciddi olduğunu, diğerlerinin ise hafif ve orta derecede yaralandığını belirtti.

Bir yolcu, uçuş sırasında 'hızlı bir küçük düşüş' yaşadıklarını anlattı. Boeing ve LATAM havayolu şirketi, olayın neden kaynaklandığı ile ilgili olarak Reuters'ın yönelttiği sorulara henüz cevap vermedi.

Havada arızalanan uçak ani düşüş yaşadı: Tavada fırlayan 50 yolcu yaralandı

Havada arızalanan uçak ani düşüş yaşadı: Tavada fırlayan 50 yolcu yaralandı

Havada arızalanan uçak ani düşüş yaşadı: Tavada fırlayan 50 yolcu yaralandı

Havada arızalanan uçak ani düşüş yaşadı: Tavada fırlayan 50 yolcu yaralandı

Havada arızalanan uçak ani düşüş yaşadı: Tavada fırlayan 50 yolcu yaralandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Avustralya Havacılık Teknoloji Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

12 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Orçun Şekercioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Gökay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı İbrahim Gökay kaç yaşında, nereli? Gülşen Kılınçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gülşen Kılınçer kaç yaşında, nereli? İSTANBUL 2024 İftar Vakti, Sahur Vakti, İmsak Saati: İstanbul'da iftar saat kaçta olacak, iftara ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak? Necmettin Deniz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Necmettin Deniz kaç yaşında, nereli? Yasin Kul kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Yasin Kul kaç yaşında, nereli? İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir? Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title