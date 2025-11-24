Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Erdoğan Myung görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzaları attı.

GÜNEY KORE LİDERİ ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Lee, heyetler arası görüşmenin ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. O anlaşmalardan birisi de Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbî duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle değerli dostum ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanına Haziran ayında göreve başladıktan sonra bir mesajla tebriklerimi iletmiş, bilahare bir telefon görüşmesi yapmıştık. Kendisi hayatın zorluklarıyla daha çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş ve ülkesine yaptığı hizmetlerle Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez de sizlerin huzurunda muvaffakiyetler diliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KORE SAVAŞI'NDA KAN KARDEŞİ OLDUK

Uzun yıllardan sonra Güney Kore'den Cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyareti gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaret vesilesiyle daha da pekiştirdiğimize inanıyorum. Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk. Türkiye olarak yetmiş beş sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara yirmi üç bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Bu vesileyle şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Hayatta olan Kore gazilerimizi de saygıyla ve minnetle selamlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti yarın Ankara'daki Kore'de savaşan Türkler anıtına çelenk bırakacaklar. Kendilerine gösterdikleri bu duyarlı ve nazik yaklaşım için ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık. 2012 yılında ise ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesis ettik. 2027'de diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıl dönümünü kutlayacağız. İnşallah bu önemli merhaleyi muhtelif alanlarda birlikte düzenleyeceğimiz etkinlikler ve ziyaretlerle taçlandıracağız. Kıymetli basın mensupları, değerli dostumla bugün kapsamlı görüşmeler yaptık.

"PEK ÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ İMKANLARINI ELE ALDIK"

Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri, inovasyon ve yenilebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Bugün özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge daha imzalandı. Keza Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere mutabakat sağlandı.

"ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPACAK KORELİ ŞİRKEWTLERE DESTEK VERECEĞİZ"

Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına da dikkat çektim. Hyundai şirketinin İzmit'teki fabrikasında yaptığı yeni yatırımla elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu yatırımla yerli ve milli markamız TOG'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Ülkemizde yatırım yapacak, üretim istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi buradan tekrar ifade ediyorum.

"SAVUNMA SANAYİNDE MÜŞTEREK PROJELERİ ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ"

Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Altay Tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri. Milli tanklarımızın ordumuza teslimi biliyorsunuz geçtiğimiz ay başladı. Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum. Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da hemfikiriz.

Değerli Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin, Ukrayna, Suriye, Kore yarımadası dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldık. Başta Birleşmiş Milletler G20 ve MİGTA olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlardaki iş birliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Bu vesileyle Güney Kore'nin başarıyla sürdürdüğü MİGTA dönem başkanlığını takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. G20 zirvesinde MİGTA'nın dönem başkanlığı sayın başkandaydı. Nitekim orada devir teslimi ile alakalı kendisi ile de görüşmemiz oldu ve aile fotoğrafını da orada birlikte çektirdik. Güney Kore'nin geçtiğimiz Nisan ayında Suriye ile diplomatik ilişki tesis etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk."

Güney Kore Lideri Lee ise şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasının 75. yıl dönümüne ve Cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk yılıma denk gelen bu yılda, kardeş ülke Türkiye'yi ziyaret etmekten özel bir anlam ve büyük memnuniyet duyuyorum. Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin Kore'de henüz diplomatik ilişkilerinin bulunmamasına rağmen kanla kurulan dostluğumuz, 1950 yılından diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesi, iki ülke ilişkilerinin hızla gelişmesi için sağlam temel oluşturmuştur.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung

LEE: TÜRKİYE, KORELİ FİRMALARIN AVRUPA'YA AÇILMASINDA GÜÇLÜ BİR KONUMMDA

Bu güçlü temel üzerinde Kore ve Türkiye 2012 yılında ilişkilerini stratejik ortalığı seviyesine yükseltmiş ve siyasi, ekonomik, kültürel ve haklarımız arasındaki etkileşim dahil geniş bir alanda karşılıklı menfaate dayalı iş birliğinin sürekli olarak derinleşmiştir. Özellikle Avrupa ile Asya'nın kesiştiği noktada yer alan Türkiye, Koreli firmaların Avrupa pazarına açılmasında güçlü bir konuma gelmiştir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerde kadim dostluğumuza dayanan iki bir iş birliğinin gündemlerini değerlendirdik.

Stratejik ortalığımız daha geleceğe dönük ve karşılıklı çıkarlara dayalı bir düzey taşıma yönelik konularda kapsamlı biçimde ele aldık. Değişen bölgesel ve uluslararası gündemlerde iki ülke arasındaki dayanışmayı derinleştirecek yollarda kapsamlı şekilde değindik. Her iki ülkenin savunma sanayi alanında daha güçlü konuma gelebilmek için çabaları gösterdiği bu süreçte, karşılıklı güven temelinde ortak üretim, teknoloji iş birliği ve eğitim temasları gibi savunma alanındaki ortak iş birliğimizi sürdürmek konusunda kararlıyız.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ AÇIKLAMASI

Altay ana muharebe tankı projesinde olduğu gibi başarılı iş birliği örneklerinin çoğalmasını, bunu hem iki ülkenin savunma sanayindeki kapasitesinin güncelleşmesine hem de bölgesel ve küresel barış ile güvenliğin muhafazasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Sinop nükleer santral projesinde de aralarındaki müzakere ve değerlendirme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin de gerekli bilgi ve desteğini göstereceğini konusundan mutluluk kaldı. Kore'nin ileri nükleer teknoloji ve güvenli işletme konusundaki yüksek kapasitesinin Türkiye'nin nükleer enerji geliştirme sürecine somut katkıları sunmasını temenni ediyorum.

Biyoteknoloji alanında Türkiye'nin kan ürünlerde yerli üretim hedefi doğrultusunda yürüttü projeye Koreli şirket SK Plasma'nın katılımından memnuniyet duyuyoruz. İki ülke arasında kanla kurulan kardeşlik bağları düşünüldüğünde bu projenin anlamı bizim için daha da büyüktür. Bu vesileyle söz konusu proje ilişkin Kore şirketinin katılımına gösterdiğiniz ilgi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum."