Gazze'de kim ateşkes istiyor, kim karşı? İşte ülke ülke son durum

İsrail 21 günde Gazze'yi yerle bir ederken, saldırılarda 7 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyada Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke ateşkes çağrısı yaparken; Avrupa Birliği ve 13 ülke ise ateşkese karşı çıkıyor. İşte ülke ülke son durum.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 7 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, şiddetin durmasını isteyen ateşkes çağrıları Batı ülkeleri tarafından ya engelleniyor ya göz ardı ediliyor. 13 ülke ve Avrupa Birliği ateşkese karşı çıktı ya da ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Afrika Birliği ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 25 ülke ise ateşkes çağrısı yaptı.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olan 7 bin kişinin can verdiğini açıkladı. Dünya katliamı seyrederken bazı ülkeler ateşkesin sağlanması için mücadele başlattı, bazı ülkeler ise ateşe benzin döktü.

ATEŞKESE KARŞI ÇIKAN VE ÇAĞRI YAPMAYAN 13 ÜLKE VAR

Ateşkese karşı çıkan ve ateşkes çağrısı yapmayan 13 ülke ile AB var. Bu ülkeler; ABD, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Letonya, Polonya. Avrupa Birliği (AB) de İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yapmayacağını bildirirken, AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, "Şu aşamada AB'den bir ateşkes çağrısı yoktur." dedi.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yatırımlar üzerine yaptığı konuşma esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Hamas'ın elindeki tüm rehineler serbest kaldıktan sonra İsrail-Filistin çatışması için ateşkesi görüşebileceklerini söyledi.

FRANSA

14 ülke ateşkese karşı gelirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ziyaretinde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Hamas'a karşı da mücadele edebileceğini ve Fransa'nın buna hazır olduğunu belirterek, "terörist gruplarla mücadele" için "bölgesel ve ulusal bir koalisyon" kurulması çağrısında bulundu.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsrail'e destek vererek, "Almanya için İsrail'in güvenliği tartışılamaz. Dünyadaki her devlet gibi İsrail'in de uluslararası hukuk çerçevesinde kendisini teröre karşı savunma hakkı vardır. Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma değinmek bu açık ve sarsılmaz duruşla hiçbir şekilde çelişmez." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kendisine defalarca kez yöneltilen "Ateşkes çağrısında bulunmayacak mısınız?" sorularına, ateşkes konusuna değinmeden, "İsrail'in kendini savunma hakkı var." yanıtını verdi. Belirli durumlarda "ateşkesten farklı olarak belirli duraklamalar" gerektiğini belirten Sunak, "Bu çatışmanın sorumlusu Hamas ve İsrail'in kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Şartında da açıkça belirtildiği şekilde savunma hakkı var. İsrail'i uluslararası hukuka uyma konusunda uyarmaya devam edeceğiz." dedi.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü de dün Londra'daki yabancı gazetecilere yönelik düzenlenen basın brifinginde, "İngiltere hükümetinin ateşkes çağrısı yapması için nelerin yaşanması gerekiyor?" sorusuna, "Ateşkes şu anda sadece Hamas'a hizmet eder." yanıtını verdi.

HOLLANDA

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte de Temsilciler Meclisinde İsrail-Hamas savaşı ile ilgili düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, şu anda ateşkesin mümkün olmadığına ve çok fazla engel teşkil ettiğine inandığını belirten Rutte, ateşkesi savunmanın Hollanda'yı yalnızlaştıracağını ifade etti.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, hafta başında katıldığı AB Dışişleri Bakanları Toplantısında, ülkesinin Hamas'ın saldırılarını bir kez daha kınadığını ifade ederek, "Rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkına güçlü desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

BULGARİSTAN

Bulgaristan Parlamentosu da Hamas'ın saldırısını kınayan açıklamalar yaparken, İsrail'in en doğal hakkının kendini savunmak olduğunu bildirdi.

FİNLANDİYA

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, "Finlandiya terörizmin her türlüsünü kınamaktadır. İsrail, uluslararası hukuka uygun olarak kendisini ve vatandaşlarını savunma hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.

POLONYA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, X hesabındaki paylaşımında, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştüm. Hamas'ın saldırısını, özellikle de sivillere yönelik şiddet eylemlerini kınadım. Güvenliğin yeniden tesis edilmesine yönelik eylemlere Polonya'nın desteğini temin ettim. İsrail'in vatandaşlarının hayatını koruma hakkı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

LETONYA

Letonya Başbakanı Evika Silina, "İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkı tartışılmazdır." ifadesini kullandı ve Letonya hükümet binasına İsrail bayrağı asıldı. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, "Böyle bir terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Tüm sivillerin hayatını korumalı ve insani bir felaketi önlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

ESTONYA

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise "İsrail'in kendini savunma ve teröristlerin anlamsız şiddetine karşı mücadele etme hakkı vardır. Hiçbir şey Hamas'ın şok edici şiddet eylemlerini haklı gösteremez. Onlar ölüm, korku tohumları ekmekte ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır." dedi ve İsrail ile dayanışma için Başkanlık Ofisi önünde İsrail bayrağı göndere çekildi.

İSVİÇRE

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ndeki açık tartışma sırasında İsviçre'nin, terör eylemlerini, İsrail halkına ayrım gözetmeksizin roket atılmasını ve Hamas'ın İsrail vatandaşlarını rehin almasını bir kez daha kınadığını belirtti.

SİVİL KATLİAMINI DURDURMAK İÇİN ÇABALAYAN ÜLKELER DE VAR

Saldırıların durması için ateşkes çağrısı yapan ülkeler arasında başta Türkiye bulunuyor. Diğer ülkeleri ise Azerbaycan, BAE, Bosna Hersek, Çin, Güney Afrika, İtalya, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Malta, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Senegal, Slovenya, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Uganda, Ukrayna olarak sıralayabiliriz. Ateşkesin yapılmasını destekleyen ise 3 birlik var: İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Afrika Birliği.

ERDOĞAN'DAN İNSANİ KORİDOR ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gazze'ye yönelik saldırıların, kendini savunma sınırını çoktan aşmış açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüştüğünü ifade ederek, AB "Komisyonunun Henüz ateşkes çağrısı yapamayız." şeklinde açıklamalarına ilişkin "Daha ne kadar insan ölmesi lazım? Ne kadar çocuk ölmesi lazım? Sizin hesabınız ne, neye göre yapıyorsunuz bunu? Bunu bir açıklayın. Ateşkes ne zaman yapılır ne zaman yapılmaz? Eğer siz siyaset yapıyorsanız, bu siyaseti biz de yapıyoruz, 40 yıldır siyasetin içindeyim ama hiçbir zaman sizin gibi bu tür vahşetlere seyirci kalmadık ve kalamayız. Ağız birliği etmişçesine tüm Batılı ülkeler İsrail yönetimini aklıselime davet etmek yerine, saldırılara koşulsuz destek veriyor." diye konuştu.

Erdoğan, öncelikle tüm tarafların elini tetikten çekmesi gerektiğini belirterek, derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hemen ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımlar için koridor oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin alternatif olarak ortaya koyacağı bir barışçıl çözüm ve plan olduğunu belirtti.