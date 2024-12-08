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Esad ülkeden kaçtı, Türkiye'deki Suriyeliler meydanlarda kutlama yaptı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi üzerine Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla konvoylar oluşturan Suriyeliler, ülkelerindeki değişimi coşkuyla karşıladı.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin kontrolünü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar girdi. Esad yurt dışına kaçarken, böylelikle 61 yıllık Baas rejimi de sona erdi.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERDEN KUTLAMALAR

Gelişmeleri takip eden Türkiye'de bulunanSuriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Yurdun dört bir yanında cadde ve sokakları dolduran Suriyeliler araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

İSTANBUL

İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi. Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

ADANA

Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi Adana'daki Suriyeliler tarafından düğün gibi kutlandı. Suriyeli bir genç," Artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Türkler çok iyiydi, hepinizi özleyeceğiz "dedi.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

GAZİANTEP

Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı. Şahinbey ilçesindeki Millet Cami meydanı ile Maarif Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı, konvoy düzenledi.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

KAYSERİ

Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'nde kutlama yaptı. Türk bayrakları ve muhalif grupların bayraklarını taşıyan Suriyeliler, yürüyüş yaparak sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı. Şazibey, Yusuflar ve Hacı Bayram Veli Mahallelerindeki Suriyeliler gösteriler yaptı.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

ANKARA

Ankara'da Suriyeliler kutlama yaptı. Altındağ ilçesinde bulunan Önder Mahallesi'nde yaşayan ve gelişmeleri sevinçle karşılaya yüzlerce Suriyeli, sokaklara döküldü.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

İZMİR

İzmir'in Konak İskelesi önünde toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

BURSA

Bursa'da yaşayan Suriyeliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterileri yaptı.

Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

    KİLİS

    Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

    Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

    ELAZIĞ

    Esad'ın kaçmasıyla birlikte Elazığ'da yaşayan binlerce Suriyeli müzikler eşliğinde kutlamalar yaptı. Kutlamaya katılan Suriyeli vatandaş, Esad'ın gitmesinden dolayı Türkiye'den ayrılarak ülkelerine dönmeye başlayacaklarını ifade etti.

    Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

    MERSİN

    Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de bir araya gelen bir grup Suriyeli, yürüyüş yaparak Esad rejiminin düşmesini kutladı, araçlarla konvoy oluşturdu. Suriyeliler, Suriye bayrakları taşıdı, zafer işareti yaptı.

    Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

    KONYA

    Konya'ya yaşayan Suriyeliler, Şems-i Tebrizi Türbesi önündeki parkta toplanıp, Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesini, 'Suriye birdir' sloganlarıyla kutladı. Polis, kutlama alanı ve kenttin önemli noktalarında güvenlik önlemi aldı.

    Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

    TRABZON

    Trabzon'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

    Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

    ADIYAMAN

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de ilçe merkezinde kutlama yaptı. Suriyeliler, ellerinde Türk bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı.

    Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

    CİLVEGÖZ SINIR KAPISI

    Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluşan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundular.

    Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı

    Esad ülkeden kaçtı, Türkiye'deki Suriyeliler meydanlarda kutlama yaptı
    Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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