Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep Şahinbey'de halı saha kavgasında göğsünden bıçaklanan genç hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde halı sahada top oynarken çıkan tartışma kavgaya dönüşünce göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan genç hayatını kaybederken, kaçan zanlılar için soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te top oynarken tartıştığı şahıslar tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anları çevredeki bir güvenlik kasmasına yansırken kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Hec Ali (19) isimli şahıs ile bir grup arasında halı sahada top oynarken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanan Muhammed Hec Ali ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay sonrası saldırganlar kaçarken ağır yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hec Ali, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazenin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

Olay anları kameraya yansıdı

Öte yandan olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kavgası sırasında bıçaklanan Muhammed Hec Ali'nin yere düşme anları yer aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

Komşuda sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti

Özel jet şehrin göbeğine füze gibi düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
İBB davasında ünlü AVM'nin yöneticileri konuştu! '5 milyon dolar talep edildi'

Davada ünlü AVM'nin yöneticileri konuştu! Rüşvet talebi böyle yapılmış
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi

Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp tek cümle kurdu
Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

Kim olduğunu öğrenenler "Sana ne oldu böyle?" demeden edemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam