Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu

Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de bir esnafın "Türkiye'de memurların standartları Avrupa'nın çok üzerinde, fabrikatörler bile memurlardan kötü durumda" sözleri büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
- Kayseri'de bir esnaf, Türkiye'deki memurların standartlarının Avrupa'nın çok üstünde olduğunu ve fabrikatörlerin bile memurlardan kötü durumda olduğunu söyledi.
- Esnafın yaşam standartları ve memur maaşlarına ilişkin açıklamaları sosyal medyada viral olarak gündem yarattı.
- Görüntülere yapılan yorumlarda bir kesim esnafı desteklerken, memur olduğunu belirten kullanıcılar tepki gösterdi.
Kayseri'de bir esnafın Türkiye'deki yaşam standartları ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Türkiye'deki yaşam koşullarını Avrupa ile kıyaslayan esnaf, özellikle kamu çalışanlarının durumuna dikkat çekerek ezber bozan ifadeler kullandı.
"FABRİKATÖRLER BİLE MEMURLARDAN KÖTÜ DURUMDA"
Türkiye'deki genel standartların Avrupa düzeyinde olmadığını belirten Kayserili esnaf, memurların refah seviyesinin çok yüksek olduğunu iddia etti. Kamu çalışanlarının durumunu fabrikatörlerle kıyaslayan esnaf, şu ifadeleri kullandı: "Standartlarımız Avrupa gibi değil, onlara bir şey diyemem. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda memurların standartları Avrupa'nın çok çok üstünde... Onlardan harici fabrikatörler bile vallahi hepsi memurlardan kötü. Durum onu gösteriyor."
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Kısa sürede viral olan ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı esnafa destek vererek "Vallahi doğru söylüyorsun" ifadelerini kullanırken, memur olduğunu belirten diğer bir kesim ise tepki göstererek "Gel bir ay memurun yerine geçin bakalım" yorumunda bulundu.