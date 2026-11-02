Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Haber Videosunu İzle
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bir esnafın "Türkiye'de memurların standartları Avrupa'nın çok üzerinde, fabrikatörler bile memurlardan kötü durumda" sözleri büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

  • Kayseri'de bir esnaf, Türkiye'deki memurların standartlarının Avrupa'nın çok üstünde olduğunu ve fabrikatörlerin bile memurlardan kötü durumda olduğunu söyledi.
  • Esnafın yaşam standartları ve memur maaşlarına ilişkin açıklamaları sosyal medyada viral olarak gündem yarattı.
  • Görüntülere yapılan yorumlarda bir kesim esnafı desteklerken, memur olduğunu belirten kullanıcılar tepki gösterdi.

Kayseri'de bir esnafın Türkiye'deki yaşam standartları ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Türkiye'deki yaşam koşullarını Avrupa ile kıyaslayan esnaf, özellikle kamu çalışanlarının durumuna dikkat çekerek ezber bozan ifadeler kullandı. 

"FABRİKATÖRLER BİLE MEMURLARDAN KÖTÜ DURUMDA"

Türkiye'deki genel standartların Avrupa düzeyinde olmadığını belirten Kayserili esnaf, memurların refah seviyesinin çok yüksek olduğunu iddia etti. Kamu çalışanlarının durumunu fabrikatörlerle kıyaslayan esnaf, şu ifadeleri kullandı: "Standartlarımız Avrupa gibi değil, onlara bir şey diyemem. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda memurların standartları Avrupa'nın çok çok üstünde... Onlardan harici fabrikatörler bile vallahi hepsi memurlardan kötü. Durum onu gösteriyor."

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede viral olan ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı esnafa destek vererek "Vallahi doğru söylüyorsun" ifadelerini kullanırken, memur olduğunu belirten diğer bir kesim ise tepki göstererek "Gel bir ay memurun yerine geçin bakalım" yorumunda bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Türk iş insanıyla evli olan Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!

Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı

Ece'nin kabusu bitmiyor! Mahkeme bile durduramadı
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremde ikiye bölünen zeytin bahçesinde tedirgin hasat! 300 metrelik yarığın kenarında çalışıyorlar

Önce masmavi duman yükseldi, sonra bahçe ikiye bölündü
Seçim öncesi Trump'a baskı! Akaryakıt faturası Cumhuriyetçilere kesilebilir

Kritik seçimlere saatler kala! Fatura Cumhuriyetçilere mi kesilecek?
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe

Bahçeli ateşi yaktı, top artık TBMM'de! İşte il olmaya aday 19 ilçe
Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin

Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin
Ukrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi

Bu gözlüğü takan askerler tek tek ölecekti! Son anda fark edildi
Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil