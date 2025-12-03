Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi

Hindistan'ın Mumbai kentinde yükselen ve ülkenin en zengin iş adamı Mukesh Ambani'ye ait olan 27 katlı Antilia, 4,51 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı özel konutu olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyada da sıkça paylaşılan bu devasa yapı, yalnızca fiyatıyla değil, sıra dışı tasarımı ve lüks detaylarıyla da dikkat çekiyor.

TAM TAMINA 27 KATLI DEVASA GÖKDELEN EV

Asya'nın en zengin iş insanı Mukesh Ambani'nin evi, 130 metre yüksekliğe sahip ve tam 27 katlı bir müstakil rezidans olarak inşa edilmiş durumda. Yapı, yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve tek bir aile için tasarlanmış olmasına rağmen adeta bir şehir büyüklüğünde.

50 KİŞİLİK SİNEMA SALONU, SPA VE ÖZEL ALANLAR

Antilia, içerdiği lüks detaylarla göz dolduruyor. İçinde bir tapınak, 50 kişilik dev bir sinema salonu, spa merkezi, yüzme havuzu ve dokuz yüksek hızlı asansör bulunuyor. Bu detaylar, sadece konfor değil aynı zamanda görkemli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor.

YAPAY KAR ODASI DAHİ VAR

Malikanenin en sıra dışı özelliklerinden biri ise kar odası. Mumbai'de sıcaklık tarihi boyunca 7,4°C'nin altına düşmese de, bu özel odada duvarlardan yapay kar yağdırılıyor. Ambani ailesi için serinlemek ve farklı bir deneyim yaşamak amacıyla tasarlanan bu alan, Antilia'nın en ilginç bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ÜÇ HELİKOPTER PİSTİ VE 168 ARAÇLIK GARAJ

Binanın altı katı tamamen otopark olarak tasarlanmış ve 168 araçlık dev bir garaj mevcut. Ayrıca üç ayrı helikopter pisti sayesinde Ambani ailesi hızlı ve konforlu ulaşım imkanına sahip.

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ'NDEN İLHAM ALINDI

Antilia'nın çok katlı bahçeleri, Babil'in Asma Bahçeleri'nden ilham alınarak tasarlanmış. Bu alanlar sayesinde bina adeta kendi küçük ekosistemiyle çalışan bir şehir gibi işliyor.

600 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 600 tam zamanlı personel, evin günlük işlerini yönetiyor ve aileye eksiksiz hizmet sunuyor.

SADECE 5 KİŞİ YAŞIYOR

Bu devasa yapıda Mukesh Ambani, eşi ve üç çocuğu yaşıyor. Antilia, sadece bir konut olmanın ötesinde, dünyanın en pahalı ve en sıra dışı özel konutlarından biri olarak gösteriliyor.