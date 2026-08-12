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Bir ay boyunda kazandığı para saniyeler içinde hiç oldu

Bir ay boyunda kazandığı para saniyeler içinde hiç oldu Haber Videosunu İzle
Bir ay boyunda kazandığı para saniyeler içinde hiç oldu
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Bir vatandaş, bir ay boyunca ter dökerek kazandığı tüm parasını kumar borcuna yatırdığı anları paylaşarak, "Bu bataklıktan bir an önce kurtulun. Allah bunu ülkeye sokanın belasını versin" sözleriyle herkesi uyardı.

Günümüzde dijital platformlar ve yasa dışı bahis siteleri nedeniyle hızla yayılan kumar bağımlılığı, yıkıcı sonuçlarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak bir vatandaş, alın teriyle kazandığı maaşının tamamını kumarda kaybettiği anların videosunu paylaşarak içinde bulunduğu durumu takipçileriyle paylaştı. 

"BU BATAKLIKTAN BİR AN ÖNCE KURTULUN"

Yaşadığı büyük travmanın ve ekonomik çıkmazın etkisiyle çektiği videoda "Bu bataklıktan bir an önce kurtulun. Bu bir oyun değil, hayatınızı tüketen bir bataklık. Allah bunu ülkeye sokanın belasını versin" ifadelerini kullanan vatandaş, herkesi uyardı. 

Kaynak: Haberler.com
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