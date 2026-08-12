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Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata
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Copa Sudamericana son 16 turunda oynanan Boca Juniors-Recoleta karşılaşmasında dikkat çeken bir hakem hatası yaşandı. Mücadelenin hem ilk hem de ikinci yarısına Boca Juniors başladı.

Copa Sudamericana son 16 turunda Boca Juniors ile Recoleta karşı karşıya geldi. Mücadelede alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısının başlama vuruşunu Boca Juniors yaptı.

İKİNCİ YARIDA DA TOP BOCA'YA VERİLDİ

İkinci yarının başlamasıyla birlikte dikkat çeken hata ortaya çıktı. İlk yarıya başlayan Boca Juniors, ikinci yarının da başlama vuruşunu yaptı. Böylece karşılaşmanın her iki yarısına da aynı takım başlamış oldu.

KİMSE FARK ETMEDİ

Maçın başlangıcında yapılan uygulama ikinci yarıda tekrarlanırken, o anda duruma müdahale edilmedi ve karşılaşma devam etti.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

rakip takımdaki 11 oyuncu yedek kulübesindeki oyuncular teknik heyet taraftar yöneticleri hepsi de yumuş mu? Boca lı herkes te uyumuş o zaman sorun yok.

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