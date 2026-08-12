Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti

Jude Bellingham, yeni model sevgilisiyle birlikte tatil yaparken görüntülendi. Real Madrid forması giyen yıldız futbolcunun tatil görüntüleri dikkat çekti.

ANTRENMANLARA KATILMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Bellingham'ın hâlâ Real Madrid'in antrenmanlarına katılmaması taraftarların tepkisini çekti. İngiliz yıldızın yeni sevgilisiyle tatilde görüntülenmesiyle birlikte antrenmanlara katılmaması da eleştirilere neden oldu.