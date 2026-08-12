Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Orta Doğu ve Asya’dan gelen gelişmelerin etkisiyle altına yönelik talep güçlenirken, ons altın 4.400 dolar seviyesini test eden bir görünüm sergiliyor. İç piyasada ise gram altın 6.750 TL seviyesinin üzerindeki hareketini sürdürüyor.

ABD’den açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi, yalnızca dolar ve tahvil piyasaları açısından değil, altının önümüzdeki dönemde izleyeceği yön açısından da kritik önem taşıyor. Enflasyon rakamlarının beklentilerden sapması halinde altın fiyatlarında sert hareketlerin görülmesi ihtimali bulunuyor. Analistler özellikle ons altında 4.400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağını yakından takip ediyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM ALTINI YENİDEN ÖNE ÇIKARDI

Altın fiyatlarında son dönemde görülen yükselişin arkasındaki önemli nedenlerden biri, küresel ölçekte artan jeopolitik belirsizlikler oldu. Orta Doğu’da devam eden gerilim, Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılar ve bölgedeki askeri hareketlilik yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların altın gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi, değerli metal üzerindeki talebi güçlendirmeye devam ediyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

Jeopolitik gelişmelerin etkisi yalnızca altın piyasasında hissedilmiyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş de piyasalardaki dengeleri değiştiriyor. Brent petrolün 90 dolar seviyesine yaklaşması, enerji maliyetlerinin yeniden küresel ekonominin önemli risklerinden biri haline gelebileceği endişesini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalması, taşımacılık ve üretim maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarını yukarı çekebilir. Bu durum özellikle ABD’de enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Enflasyonun yeniden hız kazanması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında daha temkinli hareket edebileceği öngörülüyor.

FED İÇİN YENİ SENARYOLAR GÜNDEMDE

Altının yönü açısından Fed’in faiz politikası en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Normal şartlarda faizlerin düşeceği beklentisi altını destekleyen önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Çünkü faizlerin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesini sağlayabiliyor.

Ancak yüksek enflasyonun devam etmesi durumunda Fed’in faiz indirimlerini geciktirebileceği beklentisi güçlenebilir. Daha sert bir senaryoda ise piyasalar yeniden faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başlayabilir. Böyle bir gelişme dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşıyabileceği için altın üzerinde satış baskısı oluşturabilir. Bu nedenle bugün açıklanacak enflasyon rakamı, Fed’in önümüzdeki aylarda nasıl hareket edeceğine ilişkin beklentiler açısından kritik olacak.

PİYASALARDA 15.30 ALARMI

Yatırımcıların gözü bugün Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanması beklenen ABD temmuz ayı enflasyon verilerinde olacak. Verinin piyasa beklentilerinin altında kalması durumunda, Fed’in faiz indirimleri konusunda daha rahat hareket edebileceği beklentisi güçlenebilir. Böyle bir tabloda doların küresel ölçekte değer kaybetmesi ve tahvil faizlerinin gerilemesi altın fiyatlarını destekleyebilir. Enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması halinde ise tam tersi bir senaryo gündeme gelebilir. Dolar endeksinin yükselmesi ve ABD tahvil faizlerinin güçlenmesi, yatırımcıların altından çıkış yapmasına neden olabilir. Bu nedenle verinin açıklanmasının ardından ons altında yüksek volatilite görülmesi şaşırtıcı olmayacak.

4.400 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK EŞİK

Teknik açıdan bakıldığında ons altında 4.400 dolar seviyesi piyasaların yakından izlediği en önemli bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde güçlü bir hareket oluşması ve kalıcılık sağlanması halinde yükseliş eğiliminin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Direnç Seviyeleri: Analistlerin dikkat çektiği bir sonraki önemli direnç noktası 4.435 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altının bu bölgenin üzerine çıkması durumunda, uzun süredir piyasaların radarında bulunan 4.500 dolar seviyesi yeniden güçlü biçimde gündeme gelebilir. Özellikle ABD enflasyon verisinin altın lehine bir tablo ortaya koyması halinde 4.500 dolar hedefinin daha fazla konuşulması bekleniyor.

Destek Seviyeleri: Altında yükseliş senaryosunun yanında olası geri çekilmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Teknik görünümde 4.298 dolar seviyesi ilk önemli destek bölgelerinden biri olarak öne çıkarken, daha derin satışlarda 4.161 dolar seviyesi kritik destek olarak değerlendiriliyor.

Bu seviyelerin korunması, orta vadeli yükseliş eğiliminin devam etmesi açısından önemli olabilir. Ancak enflasyon verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi halinde satışların hızlanabileceği ve kısa vadeli teknik seviyelerin daha fazla önem kazanabileceği belirtiliyor.

ALTINDA YENİ YÖNÜ ABD VERİSİ BELİRLEYEBİLİR

Küresel jeopolitik riskler altının güçlü kalmasını desteklerken, piyasaların kısa vadeli yönünü ABD’den gelecek ekonomik veriler belirleyecek. Bugün saat 15.30’da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından Fed’e ilişkin faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Enflasyonun düşük gelmesi durumunda 4.400 dolar direncinin aşılması ve 4.500 dolar hedefinin güç kazanması mümkün olabilir. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri ise altındaki yükselişi kısa süreliğine frenleyebilir. Bu nedenle altın piyasasında haftanın en kritik saatlerinden biri 15.30 olacak. Yatırımcılar hem enflasyon rakamlarını hem de dolar, tahvil faizi ve ons altının ilk tepkisini yakından izleyecek.