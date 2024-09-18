Üye Girişi
Haberler

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla yaşanan şoku atlamadan bugün ikinci saldırı haberi geldi. İsrail bu kez Lübnan'da Hizbullah'ın telsizlerini patlattı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Sıcak bölgeden gelen ilk görüntüler ise korkutucu boyutta. Görüntülerde patlamalardan sonra çeşitli noktalarda yangın çıktığı görülüyor.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde bugün de telsiz cihazlarının patlatılması sonucu 3 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Dün çağrı cihazlarının patlaması bugün ise telsiz cihazlarının uzaktan kontrol edilerek patlatılması bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yorumlarına neden oldu.

HİZBULLAH'IN TELSİZLERİ PATLADI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi. Olaya ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor. Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameraya yansıyor. Lübnan Haber Ajansı, Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Lübnan İsrail Dünya

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Telsiz patlar mı? Telsiz patlaması nedir? Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eleme adayları kim? 18 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef MAKARNA düellosunu Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });