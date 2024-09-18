Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde bugün de telsiz cihazlarının patlatılması sonucu 3 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Dün çağrı cihazlarının patlaması bugün ise telsiz cihazlarının uzaktan kontrol edilerek patlatılması bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yorumlarına neden oldu.

HİZBULLAH'IN TELSİZLERİ PATLADI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi. Olaya ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor. Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameraya yansıyor. Lübnan Haber Ajansı, Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.