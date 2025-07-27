Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında sivillerin üzerine ateş açıldı

İsrail ordusu, Gazze'deki derinleşen açlık krizine yönelik artan endişeler üzerine, bugün saat 10.00 ile 20.00 arasında Refah çevresi dahil bazı bölgelerde çatışmalara "taktiksel ara" verileceğini duyurdu.

Bu kararın ardından, kuzeydeki Zikim bölgesinden Gazze Şeridi'ne un taşıyan yardım tırları giriş yaptı. Yardım noktalarına ulaşan Filistinliler, koliler ve çuvalları almak için yoğunluk oluşturdu.

DAĞITIM SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

Yardım dağıtımı sırasında, İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu yaralanan ve hayatını kaybeden bazı Filistinliler, Sudanıyye bölgesindeki Hamad Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden genç bir erkeğin cansız bedeni un çuvalı ile örtüldü.

HAVADAN YARDIM BIRAKILDI

Öte yandan; Sudanıyye bölgesinde, bir uçak tarafından havadan bırakılan yardım paketleri, gıda temininde zorluk yaşayan Filistinliler tarafından toplanmaya çalışıldı. Yardımların paraşütle inişi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail sınırından görüntülendi.