Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında sivillerin üzerine ateş açıldı

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında sivillerin üzerine ateş açıldı
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Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında sivillerin üzerine ateş açıldı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde bugün saat 10.00 ile 20.00 arasında "taktiksel ara" vereceğini duyurmasının ardından, un taşıyan yardım tırları bölgeye giriş yaptı. İsrail ordusunun yardım dağıtımı sırasında açtığı ateş sonucu can kayıpları yaşandı.

İsrail ordusu, Gazze'deki derinleşen açlık krizine yönelik artan endişeler üzerine, bugün saat 10.00 ile 20.00 arasında Refah çevresi dahil bazı bölgelerde çatışmalara "taktiksel ara" verileceğini duyurdu.

Bu kararın ardından, kuzeydeki Zikim bölgesinden Gazze Şeridi'ne un taşıyan yardım tırları giriş yaptı. Yardım noktalarına ulaşan Filistinliler, koliler ve çuvalları almak için yoğunluk oluşturdu.

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

DAĞITIM SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

Yardım dağıtımı sırasında, İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu yaralanan ve hayatını kaybeden bazı Filistinliler, Sudanıyye bölgesindeki Hamad Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden genç bir erkeğin cansız bedeni un çuvalı ile örtüldü.

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

HAVADAN YARDIM BIRAKILDI

Öte yandan; Sudanıyye bölgesinde, bir uçak tarafından havadan bırakılan yardım paketleri, gıda temininde zorluk yaşayan Filistinliler tarafından toplanmaya çalışıldı. Yardımların paraşütle inişi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail sınırından görüntülendi.

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

Kaynak: AA / Ayça Elal - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

ısrael bugün en büyük ınsanı yardıma ızın verdı ama Hamas uslu durmaz olay çıkarmaya başladı ısraelde ateş açtı sıvıllerın arasında savaşmak böyle oluyor maalesef bu ınsanlar bıran önce bu yerı terk etmelı sağlam hıc bırsey kalmadı

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Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıSıradan Bir İnsan:

Tüm ülkeler bıraksın israel ABD nin parası ile orta doğu daki tüm ülkelere hükümetlik yapsın. Artık savaş dursun.

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Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMichael Antoni:

8 tane ülke gezdim senin kadar gereksiz bir yaratık görmedim. Moderatorler isinizi gelmeyen yorumları siliceginize böyle gereksizlern yorumunu onaylamayin.

yanıt11
yanıt0
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