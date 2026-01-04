Haberler

8 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve 8 gündür haber alınamayan Elif Kumal'dan acı haber geldi. Yukarıyapıcı Göleti'nde 34 yaşındaki Kumal'ın önce aracına sonra da cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve 8 gündür haber alınamayan Elif Kumal'dan acı haber geldi.

CANSIZ BEDİNİNE ULAŞILDI

Yukarıyapıcı Göleti'nde 34 yaşındaki Kumal'ın önce aracına sonra da cansız bedenine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

"ARAÇTA KAPILAR SIKIŞTI" İDDİASI

İddiaya göre Elif Kumal, kaybolduğu gece kamp alanından ayrıldıktan bir süre sonra Enis G.'yi telefonla aradı. Bu görüşmede Elif "Araçta kapılar sıkıştı, çıkamıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

SON KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞ

Genç kadının, kampa gitmek için evinden çıktığı anın görüntüsü de ortaya çıktı. 27 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde evden çıktığı görülen Kumal, bir süre sonra ise kameradan uzaklaşıyor.

